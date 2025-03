La paja y la viga en el ojo ajeno

Comenta Compartir

E España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten». Recordando esta frase de Machado me he dado cuenta de que efectivamente en este ... nuestro triste, inculto, fanático y cainita país, la actividad de pensar se practica poco. Basta ver los comentarios en las redes y en la prensa para darse cuenta de que las noticias falsas tienen un público, no solo muy agradecido, sino entusiasta. Eso sí, siempre que corroboren las directrices que para la gran masa de ignorantes dictan los paniaguados al servicio de «La Idea».

Estamos ahora en plena efervescencia de los autollamados sectores «progresistas» políticos y mediáticos sublevados por la actuación y los peligros inherentes al irrepetible (esperemos) Donald Trump. Estos sectores, escandalizados ante los insoportables excesos perpetrados por el hombre del pelo amarillo, critican que se haya rodeado de una cuadrilla de amigos a los que ha situado en los puestos más relevantes de la Administración. Censuran el insoportable nepotismo que practica colocando a sus colegas menos preparados al frente de los grandes centros de poder y sus ataques a los jueces, acusándoles de orquestar una campaña de lawfare contra él con la perversa finalidad de deslegitimar su, indudablemente legítimo, poder. Pues bien, yo estoy de acuerdo con todas esas críticas, pero lo que no entiendo es que, cerrando los ojos e incluso la facultad de pensar y haciendo buena la máxima de «Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea», los mismos que en nuestro país se desgañitan insultando a Trump acepten sin mover una ceja que en España el actual Gobierno haya ocupado el Tribunal Constitucional poniéndolo a su servicio. Que también haya destrozado el prestigio de la Fiscalía General nombrando para ocuparla a un personaje claramente indigno de tal honor; haya intervenido las mayores empresas públicas poniendo al frente a amigos y conocidos claramente inadecuados para ello y ataque al poder judicial cuando no obedece sus consignas acusándolo ¡lo han adivinado! de lawfare. Es decir que la, al parecer inevitable, tendencia de las cabezas españolas a embestir les permite admitir sin protesta que en España se practiquen las mismas perversiones políticas que critican en Estados Unidos. Y yo, estando yo totalmente de acuerdo con ellas en lo referente a Donald Trump, estoy asimismo de acuerdo en que aquí estamos sufriendo idénticas manipulaciones. La única diferencia es que Trump ha ganado por goleada unas elecciones libres y está aplicando el programa que anunció, mientras que aquí el presidente perdió las elecciones y ha incumplido sistemáticamente todo su programa electoral.

