Funcionarios sorpresa

Dentro del género humano existen diversas especies y una de las más extendidas es la de los funcionarios. Prolifera en todos los países dada su ... fácil adaptación y en algunos, como las felices dictaduras comunistas, todos los ciudadanos son funcionarios. Son una especie claramente diferenciada, se adaptan a cualquier clima y su hábitat preferente suele ser un edificio de oficinas con muchas mesas, muchos ordenadores y algunas ventanillas para atender a los ciudadanos. Las ventanillas normalmente, al igual que las mesas, suelen estar medio vacías dado que una de las principales labores que desarrollan es la de salir a tomar café y, como todo el mundo sabe, es un desempeño agotador que requiere tiempo y sobre todo tranquilidad. Hay funcionarios que no acuden a su puesto porque teletrabajan, labor muy complicada y difícil cuando uno está en el supermercado o yendo a recoger a los niños o paseando al perro, en fin, ese tipo de tareas que los funcionarios que teletrabajan desarrollan con mucha competencia.

Pero en España, país singular donde los haya, hay una subespecie que yo creo que no existe en ningún otro país del mundo y es la llamada «funcionario sorpresa» también conocida como «Jésica». Aquí es posible que una o varias «señoritas» cuya competencia administrativa no es conocida, pero que son duchas en el ejercicio de otro tipo de habilidades muy apreciadas por algunos ministros, se instalen por sorpresa en una mesa en algún ministerio u organismo público y que «alguien» al verlas diga: pues estas señoras tendrán que cobrar un sueldo y se le olvide encargarles que hagan ningún tipo de labor, con lo cual las pobres, aburridas, se van a casa y no iluminan con su presencia la oficina en la que teóricamente trabajan. Luego, cuando ese asunto sale a la luz, resulta que nadie sabe quién las ha contratado ni el porqué, ni quien ha decidido el sueldo que perciben, ni nada parecido con lo cual, evidentemente, pasan a formar parte de la subespecie «funcionario sorpresa» o «Jésica».

Hay otro procedimiento para incorporar «funcionarios sorpresa» que consiste en nombrar a alguien para «tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza» (literal) y que en realidad se dedica a ayudar a la esposa del principalísimo en sus negocios particulares. Cuando alguien reprocha tal desviación de la Administración pública, resulta que nadie sabe quién la contrató, ni quién la propuso y dio las instrucciones, con lo cual pasa a la subespecie de «funcionario sorpresa» o «Jésica».

La cosa es preocupante porque, claro, una vez hayan aprendido el método, todos los pobres españoles que están rompiéndose los ojos estudiando oposiciones quizá decidan que es mejor desarrollar otro tipo de «habilidades» y obtener el puesto de funcionario sorpresa sin esfuerzo.