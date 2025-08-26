LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cartas a la Directora

Juan M. Portillo

Martes, 26 de agosto 2025, 08:17

Esta sección lleva recogiendo con profusión diferentes argumentos que describen y abominan la metódica monstruosidad operada desde la entidad sionista respecto al territorio palestino y ... su pueblo. Quisiera, no obstante, poner el foco bajo un ángulo distinto: el del papel que todo el entramado deportivo, cultural, empresarial, institucional... de aquí, de nuestra comunidad, está manteniendo respecto al genocidio perpetrado, palabra sobre la que ya no puede dudarse desde que la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna provocada. Se ha insistido incansablamente en el papel cómplice de instituciones y organismos más o menos representativos respecto al blanqueamiento de los crímenes perpetrados: desde Eurovisión hasta el Comité Olímpico Internacional; desde el Parlamento Europeo hasta la UEFA, todos se niegan a apartar a los distintos embajadores que los asesinos envían a exhibir la bandera sionista. Pero, ¿y en La Rioja? Pues más de lo mismo. La clase empresarial no ha renunciado al intercambio comercial con quienes abiertamente aplican la deportación y la muerte; instituciones regionales no han abierto la boca para emitir la menor queja, o las manos para aportar cualquier ayuda; entidades deportivas no parecen incómodas recibiendo a equipos ciclistas propiedad de un canalla que paseará desde Alfaro a Valdezcaray su supremacismo sionista. «Si eres neutral en situaciones de injusticia, has decidido el lado del opresor», Desmond Tutu dixit.

