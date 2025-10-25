LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía, durante la presentación de su disco en Madrid. EFE

Rosalía y las narices

Vi gente ansiosa, frustrada porque la posición ideal para vivir el momento siempre era la que no habían conseguido ellos

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Ese lunes no tenía ni idea de los planes de Rosalía de hacer historia. Seguramente por eso fue que decidí, justo a la hora en ... que ella iba a desplegar talento y multitudes por la plaza de Callao, que lo mejor, lo más rápido, para llegar al lugar donde había quedado para cenar, era ir hasta Callao y cruzar la plaza en dirección a Sol. No necesitan ustedes conocer Madrid para intuir lo que me ocurrió. Allí estaban miles de motomamis y motopapis tratando de arañar una visual de la diva, o una foto borrosa, o, si no se puede otra cosa, escuchar entre gritos algunos acordes de ese disco que anunciaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  8. 8

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10 El cambio de hora, las citas médicas y las campanas de Matute, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rosalía y las narices

Rosalía y las narices