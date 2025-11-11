LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid. J.Barroso

Triste democracia

La democracia española atraviesa una grave crisis que solo tiene una solución a la vista: elecciones de inmediato

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

La democracia está triste, qué tendrá la democracia. La democracia se muere de tristeza, sí, y también de aburrimiento. La democracia ha perdido la gracia ... y la cosa no es para reírse. Los hijos e hijas de los sesenta nos enamoramos de ella como de una diosa sexual, seductora y ardiente. Ese idilio pletórico de los setenta y ochenta acabó en divorcio traumático con leguleyos y burócratas vigilando cada uno de sus pasos peligrosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  3. 3

    Café, caña y fútbol con cariño
  4. 4

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  5. 5

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  6. 6 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  7. 7 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  8. 8 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10 Vuelca un camión cargado de vino en Labastida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Triste democracia

Triste democracia