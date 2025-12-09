LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Inteligencia nacional

La inteligencia es una cualidad cervantina que el gobierno y los críticos del gobierno quizá se atribuyan con demasiada facilidad

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

No hay quien se lo crea. Nada de esto es razonable. Y aguantamos, por paciencia o por apatía, vaya si aguantamos. Es un rasgo de ... carácter. El estoicismo es nuestra insignia desde hace siglos. Excepto en los territorios de la excepcionalidad informativa, la mayoría ciudadana quiere elecciones para superar el colapso democrático. Y si no, no se van a echar a la calle. No es su estilo. Precipitarse, como les dice el sentido común, sería contraproducente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  3. 3 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  9. 9

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Inteligencia nacional

Inteligencia nacional