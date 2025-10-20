LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Alto fuego en Gaza: el fin de las bombas, no de la impunidad

Palestina no puede esperar más. Solo un pueblo unido, con su resistencia legítima respaldada internacionalmente, podrá romper las cadenas de la ocupación

Juan Cigarría - Pce De La Rioja

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:14

El cese del fuego en Gaza es un respiro necesario frente a años de genocidio sionista contra el pueblo palestino. Pero esta tregua no borra ... décadas de violencia ni borra la historia de un pueblo que ha sufrido expulsiones, despojos y ocupación. La tragedia que hoy presenciamos no comenzó el 7 de octubre: sus raíces se remontan a 1948, con la Nakba, cuando cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus tierras. Desde entonces, la ocupación israelí, los asentamientos ilegales y la violencia sistemática han marcado la vida de Palestina, mientras la comunidad internacional ha permitido que la impunidad se perpetúe.

