Una reunión del Consejo de Ministros este año. E. P.

Vuelve el marxismo

La clase media, en vías de desaparición, fue siempre el airbag del choque de clases

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

No es preciso leer el último informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, para constatar la paulatina desaparición (adelgazamiento, dice el informe) de ... la clase media en España. Ni los bares llenos, ni los reportajes en TV sobre los desplazamiento masivos en vacaciones, puentes o fines de semana, pueden ocultar la dura realidad: la volatilización, de esa clase media que tenía estabilidad laboral, sueldos decorosos, piso en propiedad, uno o dos hijos, coche, vacaciones y un poco de ahorro para el futuro.

