La defensa penal por negación es la estrategia común de todos los imputados del caso Koldo

Juan Carlos Viloria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:08

Cuando detuvieron a su asesor, Koldo García, José Luis Ábalos, se declaró estupefacto. Cuando él fue imputado, lo negó todo. Igual que Santos Cerdán, quien ... a pesar de dos contundentes informes de la UCO que acreditan documentalmente sus actividades, presuntamente ligadas al cobro de coimas, comisiones, mordidas, cañonazos, untadas, sigue sosteniendo que es inocente y que todo son mentiras. Como dice Sabina: «Si me cuentas mi vida. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad». Leire Díez, la periodista, socialista, «ni fontanera, ni cobarde», grabada en plena operación de extorsión, coacción, presión, boleteo, sobre funcionarios judiciales y policiales, no se reconoce en las cintas donde se presentaba como enviada por el PSOE y mano derecha de Cerdán. Es un modus operandi común a todos los imputados en el caso excepto Víctor de Aldama, que ha admitido sus delitos colaborando con la justicia para intentar reducir la más que previsible condena. A la vista de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, más de 20 años para Ábalos y Koldo, y siete para Aldama, parece que es una mejor línea de defensa que la de sus excolegas. La defensa penal por negación es aquella en la que el acusado niega haber cometido el delito y se basa en que la carga de la prueba, en todo el procedimiento, la tiene que aportar la acusación. Es la misma estrategia de defensa que adoptó el Fiscal General del Estado. Puede que no tuviera otra salida de emergencia para sortear la cantidad de indicios que le señalaban como filtrador, y quizás le ha servido para minimizar una condena que se preveía mayor. Aunque Álvaro García Ortiz era un fusible para impedir que la alta tensión llegara más arriba y ha cumplido su misión. El efecto político de contaminar a Díaz Ayuso, némesis de Sánchez, con salpicaduras de fraude fiscal está conseguido con creces. Don Álvaro no ha ganado el relato pero tampoco ha perdido por goleada. La segunda estrategia de defensa es de carácter técnico y se centra en impugnar la legalidad o validez de las pruebas que presente la acusación como grabaciones ilegales o registros irregulares.

