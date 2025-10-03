Puede ser la palabra de 2025, como pudo serlo en 2013 o 2005. En estos tres años ha habido cónclave. Bueno, quizá también en otros ... muchos momentos. Pero me refiero a la 'junta de los cardenales de la Iglesia católica reunida para elegir papa' o al lugar donde se citan esos cardenales. Porque el otro significado que contempla la Real Academia Española se refiere a la 'junta o congreso de personas que se reúnen para tratar algún asunto'. Así que hay cónclaves aburridos como los de una comunidad de vecinos, otros mucho más divertidos como los de las cuadrillas de amigos para preparar alguna celebración, otros trascendentes a priori como los que mantiene un presidente de gobierno con sus ministros o consejeros...

Pero el CÓNCLAVE de este año con mayúsculas fue el que comenzó el pasado 7 de mayo y acabó al día siguiente con la fumata –también podía ser palabra con futuro, pero en su primera acepción, la religiosa, y no la segunda, que alude a vicios insanos– de color blanco. «¡Habemus Papam!», se dijo entonces. León XIV había sido el elegido.

Se había abierto la puerta de la Capilla Sixtina, que había permanecido cerrada con llave poco más de 24 horas. Precisamente, el término cónclave proviene de la expresión en latín 'cum clave' que significa con llave. El término apareció a finales del siglo XIII cuando entre 1268 y 1271 los cardenales estuvieron 34 meses para elegir pontífice a Gregorio X.

Tras ese cónclave eterno, el más largo de la historia, se estableció la norma de que los cardenales se tuvieran que encerrar en una habitación bajo llave hasta que decidieran. Dieron con la clave.

Las propuestas de Palabra con Futuro 2025

La decisión final está en manos de los lectores. ¿Qué palabra te gustaría que formara parte de los veinte relatos de este año? Esperamos tu voto. Tu opinión nos importa. Puedes ver la explicación de cada palabra en el siguiente enlace.