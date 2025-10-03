LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Votación de Palabra con Futuro 2025

Cónclave

Juan Carlos Berdonces

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:24

Comenta

Puede ser la palabra de 2025, como pudo serlo en 2013 o 2005. En estos tres años ha habido cónclave. Bueno, quizá también en otros ... muchos momentos. Pero me refiero a la 'junta de los cardenales de la Iglesia católica reunida para elegir papa' o al lugar donde se citan esos cardenales. Porque el otro significado que contempla la Real Academia Española se refiere a la 'junta o congreso de personas que se reúnen para tratar algún asunto'. Así que hay cónclaves aburridos como los de una comunidad de vecinos, otros mucho más divertidos como los de las cuadrillas de amigos para preparar alguna celebración, otros trascendentes a priori como los que mantiene un presidente de gobierno con sus ministros o consejeros...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cónclave