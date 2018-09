La Jota, con mayúscula

El miércoles pasado ha sido uno de los días en que he bajado a Logroño durante estas jornadas mateas. Me estrené en El Piedra de Viana con un té servido delicadamente por Vanesa y acompañado de su correspondiente pastita, monté en La Vianesa y en un tris me presenté en la capital, camuflada en una bella niebla matutina. En medio de ella dirigí mis festivos pasos septembrinos a uno de mis más amados lugares logroñeses, El Gurugú, adonde solía entrar de mocete con mi papá (hace cuatro días y medio más o menos). Precisamente esa mañana había escuchado en mi chamizo la célebre jota africanista del monte Gurugú en la voz de las tafallesas hermanas Flamarique, grabada por las mismas en Barcelona en 1955. Santiago me sirvió unos embuchaos recién hechos en su punto por Begoña, con su picantito y todo (la señora continúa gobernando su cocina después de treinta y dos años al timón de tan preciado rincón).

El asunto que me llevaba por estas rúas era el conseguir el programa del 40º Festival de Jotas Rondalosa, organizado por la peña de este nombre. Lo hallé en la barra del Moderno, circunstancia que aproveché para degustar un pincho de pulpo regado con un blanco Viterico. Mientras repasaba la lista de joteros que actuarán mañana en el Auditórium municipal me vino a la mente la jota antigua: «Escuchar jotas no es lujo, / que la jota es necesaria; / el que no sabe una jota, / ¿cómo va a salir de casa?». Salgo a la calle porque arranca la charanga de peña Rondalosa hacia la degustación de la plaza del Mercado: «Navarra y Rioja he corrido, / Aragón y Cataluña / y no he podido encontrar / carita como la tuya». Sobrevuela La Redonda una cigüeña: «No me mira bien tu madre / porque piensa que soy pobre; / más pobre es la cigüeña / y bien que vive en la torre».

Aprovechando que el Ebro pasa por Varea, me acerco a Librería Castroviejo y merco varios ejemplares que regalaré próximamente. Avanzo hacia el Espolón y observo el escaparate de una zapatería: «Los zapateros emigran / al infierno como ratas, / que, como ahí nunca llueve, / todos llevan alpargatas». El personal se adensa en torno a la Concha y a la Feria de Cerámica: «A la puerta de un molino/ me puse a considerar/ las vueltas que da la vida/ y las muchas que dará». Un joven medita sentado en un banco a la sombra de un árbol: «Todo el mundo contra mí,/ morena, porque te quiero; todo el mundo contra mí,/ y yo contra el mundo entero; Mi novia plantó alcachofas;/ el sábado plantó nabos/ y el domingo por la tarde/ a mí me dejó plantado». Junto a la estación de autobuses, un señor pide con un cartelito de necesidad apoyado en un cestaño: «Cuando me agacho en el campo / se me rompe la culera:/ o dejo de trabajar/ o entierro a la costurera» (copla del bilbilitano José Verón Gormaz, 1985). Hay jotas para todo. No lo olviden: mañana a las 11,30 en el auditórium municipal. En nuestro acogedor Logroño, la maravilla de la Jota, con mayúscula.