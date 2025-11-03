LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La plazuela perdida

Franco, Espartero y Viriato

José Miguel Alonso Chávarri

José Miguel Alonso Chávarri

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:42

Ha preocupado mucho, en ciertos ambientes, el dato de que el 20% de los jóvenes vea como algo positivo el régimen dictatorial de Franco. También ... en otros tiempos se extendió la especie de que los españoles éramos ingobernables y lo mejor era una dictadura. ¿Es para preocupar? Según se mire. Si se interpreta como que uno de cada cinco jóvenes quiere una dictadura, abría motivo de preocupación, pero quizá no sea esa la conclusión correcta. Sí debería hacer reflexionar a los gobernantes, porque algo, o mucho, deben de estar haciendo mal para que una parte de los jóvenes vuelva la mirada hacia un pasado olvidado que, a la mayoría, nos amargó la infancia y la adolescencia, no tanto por la falta de libertad como por la obligatoria educación que recibimos.

