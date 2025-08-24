LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las causas del fuego

No se trata de buscar culpables fáciles en el ecologismo o en el lobo, sino de construir un modelo rural sostenible, resiliente y con futuro

José Manuel Zúñiga Suescun

Exconcejal de Medio Ambiente de Logroño / Coordinador territorial de Alianza Verde

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:06

En respuesta a la tribuna publicada recientemente por el señor Eduardo Pérez Hoces, presidente de ARAG-Asaja, en Diario LA RIOJA, quisiera plantear algunas consideraciones ... y contribuir a aclarar o desmontar varias de las afirmaciones que en ella se recogen. Es fundamental abordar este debate con rigor, porque la situación del medio rural es compleja y los problemas que enfrentamos, como los incendios forestales, tienen múltiples causas que no se reducen a un solo factor ni a culpables fáciles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  3. 3 A Dios rogando y con el mazo dando
  4. 4 Cuando la artesanía pasa a ser arte
  5. 5 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino
  6. 6

    La culpa es de los ecologistas
  7. 7 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  8. 8 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  9. 9

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  10. 10

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las causas del fuego