Poderoso el cine español

La sección oficial a competición de la 70.ª Seminci reúne 27 películas, tres de ellas fuera de competición, que son los títulos que acaparan ... la atención principal, aunque a veces se hagan maniobras hacia otros apartados para ver, por ejemplo, la ganadora de Venecia, 'Father, Mother, Sister, Brother' (2025), de Jim Jarmusch. Hasta el momento y con apenas unas horas de actividad frenética, la sensación y el ánimo general de los asuntos abordados en la pantalla dista mucho de ser amable.

El tono correoso y peleón se dejó notar y con mucha dosis de inquietud en el primer largometraje de la jornada de ayer. Una producción española, 'Subsuelo' (2025), escrita y dirigida por Fernando Franco. El autor de 'La consagración de la primavera' (2022) es un cineasta que le gusta llevar al espectador al límite. Propone relatos escarpados donde el dolor y sus consecuencias son los motores de la ficción. En este caso la historia gira en torno a la pérdida y la muerte. Tres adolescentes, dos de ellos mellizos, salen una noche en coche a realizar un encargo y sufren un aparatoso accidente. Uno de los ocupantes muere, el otro, Fabián (Diego Garisa) se queda en silla de ruedas y la chica, Marta (Julia Martínez), queda muy tocada. Ya nada va a ser los mismo. Se crea un ambiente agobiante y un clima malsano entre los hermanos. La pieza está estructurada en capítulos que tienen su correspondiente epígrafe aludiendo al nombre de los personajes. Los rescoldos del percance dejan una herida profunda y Fernando Franco, como si fuese un afilado Michael Haneke, construye un drama turbio y crea desasosiego. Reflexiona sobra el tono turbador de la familia y sondea del remordimiento y el sentimiento de culpa. La relación cruel que se establece entre los hermanos movida por los celos más biliosos de Fabián y su dominio de poder es enfermizo y obscenamente psicológico. Hay mucha metralla en este título lleno de angustia, aspereza e infelicidad. Tremenda.

La segunda de la mañana cambió el semblante y nos ofreció humor, ironía y buen talante, no exento de protesta, con 'El sendero azul' (2025), de Gabriel Mascaro, producción brasileña que emplea un toque de denuncia y protesta para hablar de la gentrificación. La acción se desarrolla en la zona fluvial que baña el río Amazonas. El estado ha implementado la norma que obliga a todo anciano mayor de 75 años a ser retirado a un sitio denominado La Colonia. Tereza, una magnífica Denise Weinberg, se resiste a ser doblegada. Su empeño es como el de los personajes de Ken Loach, inasequibles al desaliento. El personaje tiene un coraje rebelde e inicia un peregrinaje en clave de road movie para demostrar que todavía es una mujer útil y llena de valor. Aunque todavía es temprano, la anoto como una de las películas de esta 70 edición de la Seminci.

También 'Resurrection' (2025), de Bi Gan, resulta tentadora para premio. Obra cinéfila, generosa en recursos estilísticos y expresivos, que entabla un deslumbrante homenaje al arte audiovisual donde el delirio es un modo de impulso creativo. Fascinante.