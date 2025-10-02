Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, las Universidades Populares de toda España vamos a celebrar en Sevilla, como cada cuatro años, un nuevo congreso. ... En él queremos analizar y buscar alternativas a un problema que late cada vez con más fuerza en nuestra sociedad, y especialmente entre las personas de avanzada edad: la soledad no deseada.

Coincidimos en la preocupante obviedad de que tanto en los pueblos como en las ciudades ha ido cambiando un modelo familiar, condicionado en gran parte por la vivienda y el trabajo, que no facilita la convivencia intergeneracional bajo el mismo techo, modelo predominante hasta mediados del pasado siglo.

Y como, al mismo tiempo, los progresos médicos y económicos han posibilitado en nuestro país que mucha gente pueda vivir hasta los noventa y más años, casi siempre se logra al precio de almacenarlos en «residencias» o condenarlos a la soledad.

Nadie tiene una fórmula mágica para detener o revertir este proceso, pero, partiendo de lo más cercano y experimentado, sí podemos afirmar que la Universidad Popular de Logroño lleva treinta años ofreciendo alternativas prácticas y eficaces al problema aquí enunciado, y que se expresa en el titular de estas líneas: aprender y convivir.

Estas dos tareas y objetivos resumen la oferta de cursos y actividades que la Universidad Popular propone, y el quehacer de las más de cinco mil personas que participan en ellas.

Desde su puesta en marcha en 1995 –por iniciativa de un pequeño grupo de personas que lideró Amparo Castrillo durante veinticinco años, y con el apoyo de Manolo Sáinz (PSOE) y José Luis Bermejo (PP), los dos alcaldes que facilitaron su peculiar autonomía– la UPL ha crecido ofreciendo aprendizajes y facilitando la convivencia ciudadana, los mejores antídotos contra la soledad no deseada.

Y como, parafraseando el viejo refrán de que las palabras vuelan pero lo ejemplos permanecen, permítanme concluir con un pequeño ramillete de testimonios, de entre los cientos, firmados o anónimos, que recibimos cada año:

«Mi trayectoria de diez años por la Universidad Popular ha sido de lo más positiva. He participado en muchos talleres y al placer de saber y al gozo de danzar se une el de sentirte rodeada de gente como tú». (Ángeles Mateos)

«Para mí la UPL era un simple baile de siglas. Hoy significan mucho más. Me apunté a estudiar inglés y estoy aprendiendo dos cosas: inglés y a relacionarme con la gente». (Rodolfo Vallejo)

«Yo empecé a venir a la Universidad Popular porque se me olvidaban las cosas. Ahora estoy muy contenta con los ejercicios que hacemos y con los compañeros y compañeras». «A mí, la Universidad Popular me está ayudando a salir de una situación difícil: me ayuda a salir de casa y a tener nuevas relaciones y el cuerpo más en forma». (Encarna Fernández).

«Me está gustando mucho el curso de ejercitar la memoria, pero en vez de dos días debían ser tres». «La Universidad Popular me ayuda a recordar lo que tenía olvidado y a mejorar la ortografía, que es mi caballo de 'batalla'. Poco a poco voy adquiriendo más capacidad para leer, hablar y escuchar». (Manuel Blanco)

«Para no extenderme lo resumiré diciendo que la UPL es cultura y humanidad. Los profesores se vuelcan con nosotros y contribuyen a la amistad que se crea entre todos». (Pilar Mateo)

No se trata de ponerse medallas, sino de transcribir lo que tanta gente piensa y afirma: «Logroño no sería la ciudad que hoy es sin su Universidad Popular».