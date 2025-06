La Rioja lo merece

Hoy 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, queremos hablar de drogas y conductas ... adictivas. Somos conscientes de que es un ámbito con muchas caras, con muchas facetas, con muchas posibles miradas. En principio podríamos decir que es un fenómeno que muchas, demasiadas personas sufren.

Pero hoy nos centraremos en las mujeres que consumen drogas y sufren una doble penalización social y moral, por ser mujer y por su consumo, y que tienen más dificultad de acceso a los tratamientos, que no cuentan con el apoyo de su entorno social más próximo, que ocultan su consumo, que tienen un gran sentimiento de culpa, que tardan más tiempo en pedir atención, que su pareja está poco implicada en el tratamiento (o incluso, en ocasiones, también es consumidor), que habitualmente acuden solas al tratamiento, que tienen miedo a la censura social (sobre todo si tienen hijos), que permanecen menos tiempo en tratamiento, que sufren la falta de recursos y estrategias elaboradas desde una perspectiva de género (pues los centros de atención están diseñados por y para hombres), etc.

Si a lo anterior le añadimos la circunstancia de la Violencia de Género que sufren, en muchos casos, las mujeres que consumen drogas, entonces estamos hablando de otra dimensión. Una dimensión más dolorosa y de más difícil manejo. De forma que cuando el consumo problemático de drogas es detectado dentro de un recurso de atención a la violencia de género, se produce una derivación inmediata a un recurso de atención a las adicciones (puesto que se consideran las adicciones como algo altamente desestructurante y, además, los equipos profesionales que intervienen en violencia de género no cuentan, en la mayor parte de los casos, con la formación adecuada en esta materia). Pero cuando las mujeres acuden a los centros de atención a las adicciones, los equipos no tienen los recursos suficientes, ni la adecuada formación que les permita identificar e intervenir sobre dicha violencia de género. Al no abordarse, interfiere en la buena marcha del tratamiento de la adicción. Por otra parte creemos de justicia afirmar que lo escrito en este párrafo no es una crítica hacia nadie, ¡es un lamento!. Creemos que las cosas pueden ser de diferente manera y confiamos en cambiarlas. Nuestra aspiración es que en La Rioja se creen recursos especializados para trabajar de forma conjunta la violencia de género y las adicciones. En resumen: un mismo recurso para abordar ambos problemas (la adicción de la mujer y la violencia de género que sufre). En La Rioja, de momento, ese recurso no existe.

Apostamos por un modelo de atención arraigado, conectado con las necesidades reales de la población de La Rioja

Para intentar solucionar este problema se ha puesto en marcha en La Rioja el proyecto Comunidades GPS (Generadoras de saberes, Participativas y Sociales), con un enfoque que se fundamenta en el concepto de «comunidad de aprendizaje», un modelo de co-aprendizaje en el que las personas involucradas aprenderemos de forma conjunta en torno a nuestro proyecto común. Un proyecto liderado por la Red de Atención a las Adicciones y que cuenta con la colaboración del Centro de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. La estimulación del desarrollo del proceso corre a cargo de personal de ARAD a personas con problemas de drogas, que tendrán el rol de catalizadoras.

En La Rioja hicimos un llamamiento para formar esta Comunidad GPS. La respuesta de todas las organizaciones convocadas e implicadas, tanto a nivel de la administración, como del tercer sector y de la sociedad civil, con diferentes perfiles profesionales (de organismos de Servicios Sociales, de atención a las mujeres, judiciales, policiales, sanitarios, de colegios profesionales, ...) ha sido magnífica. Hoy, precisamente, se celebra nuestra tercera reunión para lograr nuestro objetivo consensuado de mejorar nuestra capacitación para la detección y coordinación eficaz entre los y las profesionales que trabajamos con mujeres con adicción que sufren violencia de género. Mejorando nuestra capacitación profesional prestaremos la mejor atención posible a las mujeres víctimas de violencia de género y consumidoras de drogas desde nuestro lugar de trabajo. Pretendemos fomentar la cooperación y el intercambio de información entre organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia y en atención a personas con adicciones. Queremos aprender buenas prácticas de organismos que lo hacen «muy bien». Conjugar esfuerzos, implicar a todos los miembros de la comunidad y construir un proyecto compartido y utilizando recursos ya existentes.

Y no queremos olvidar que el epicentro de nuestras actuaciones se sitúa en las mujeres, que serán las destinatarias de todos los esfuerzos y actividades de esta Comunidad GPS. Tenemos que reflexionar sobre las necesidades de estas mujeres que atendemos (de momento por separado, en varios servicios a la vez) y sobre como podemos proporcionarle una respuesta segura.

Esta Comunidad GPS, ha nacido en La Rioja con el propósito de abordar de forma integral y coordinada, situaciones en las que confluyan violencia de género y adicciones. Unas realidades duras, complejas, profundamente marcadas por la exclusión, que requieren unas miradas valientes, sensibles y, sobre todo, conectadas y coordinadas entre ellas. Apostamos por un modelo de atención arraigado, conectado con las necesidades reales de la población de La Rioja (especialmente con la realidad de las mujeres). Tejemos alianzas sólidas entre entidades sociales, servicios sanitarios, administraciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, profesionales de base y comunidades locales.

Queremos destacar la necesidad de crear recursos integrales para las mujeres que sufren estas circunstancias y sean atendidas de ambos problemas en un solo recurso. Queremos evidenciar esa necesidad: que la sociedad riojana sea sensible a este tema. La Rioja merece que hagamos este esfuerzo; las mujeres lo merecen. No olvidemos que, al final, hablamos de derechos humanos.