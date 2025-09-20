Ventajas del vecindario

Recordaba estos días, ya ven, a Jonathan Swift, pero no por las aventuras que le hace correr al buen Gulliver en Lilliput o en Laputa, ... sino por su 'Una modesta proposición', donde con tono más satírico imposible plantea una solución particular a las penurias de los campesinos pobres de Irlanda, agravadas por el nacimiento incesante de nuevos hijos que no podían mantener. Para denunciar lo desesperado de la situación, Swift propone lo impensable: el sacrificio y consumo de las crías humanas, una vez debidamente cebadas y alcanzado su punto óptimo de maduración a eso de los doce mesecitos. Swift juega a convencer al lector detallando las ventajas de aplicar su propuesta, entre las que se cuentan, aparte de las más económicamente obvias, los beneficios que reportaría a las artes culinarias la introducción de un producto tierno y exótico con el que crear nuevas recetas y preparaciones.

¿Cómo no dejarse persuadir por Swift y pararse un poco a considerar sin estrechez de miras las ventajas que gozamos los vecinos del Casco Antiguo de Logroño? Hay que abrazar la ola de estoicismo que nos invade, perseverar en ser la mejor versión de nosotros mismos y practicar con satisfacción y a diario ciertos ejercicios del espíritu de los que se ven privados quienes viven en mundos residenciales, limpios y silenciosos.

La agudización del olfato, por ejemplo: cuando no se impone la peste del trujal de Viana y a nuestra nariz llega solo lo más cercano, se acaba distinguiendo si el aroma de cordero rostizado que entra por la ventana tira más a kebab o a chuletillas al sarmiento. También se perfecciona el oído: además de diferenciar qué torre da las campanadas que marcan las horas, uno reconoce cuál es el bar que está cerrando a medianoche gracias a las variaciones sonoras del arrastre del mobiliario y del vertido de vidrio; eso sí, después de haber pasado la tarde grabando en la memoria alguna melodía de las únicas tres canciones que contiene el repertorio del músico callejero de abajo.

Igualmente, los años de contacto involuntario con grupos de despedida de soltero adiestran al etnógrafo lleno de prejuicios que todos llevamos dentro, y el casco antigüés afina identificando la procedencia de los alegres muchachos (outfits, acentos y cortes de pelo la delatan): alaveses rurales amodernados, castellanos del espectro rancio-convencional, sureños salerosos o, sencillamente, gritones anodinos que encarnan al patán universal. Otro placer es el que permite el gran número de forasteros que atestan la calle Laurel: entre pincho y pincho se puede despotricar a gusto y en voz muy alta de ediles, prefectos y otros miembros del petit Logroño con toda indiscreción, porque el riesgo de que haya conocidos entre los oyentes ya no es el que era.

Flipemos a lo Séneca, pues, los vecinos del Casco Antiguo, y hagamos gimnasia del alma en vez de ser tan desagradecidos con lo que el destino, la hostelería feraz y el abandono crónico e interesado de las autoridades han dispuesto para nosotros.