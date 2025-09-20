LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Algo habrá que decir

Ventajas del vecindario

Jorge Fernández López

Jorge Fernández López

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:29

Recordaba estos días, ya ven, a Jonathan Swift, pero no por las aventuras que le hace correr al buen Gulliver en Lilliput o en Laputa, ... sino por su 'Una modesta proposición', donde con tono más satírico imposible plantea una solución particular a las penurias de los campesinos pobres de Irlanda, agravadas por el nacimiento incesante de nuevos hijos que no podían mantener. Para denunciar lo desesperado de la situación, Swift propone lo impensable: el sacrificio y consumo de las crías humanas, una vez debidamente cebadas y alcanzado su punto óptimo de maduración a eso de los doce mesecitos. Swift juega a convencer al lector detallando las ventajas de aplicar su propuesta, entre las que se cuentan, aparte de las más económicamente obvias, los beneficios que reportaría a las artes culinarias la introducción de un producto tierno y exótico con el que crear nuevas recetas y preparaciones.

