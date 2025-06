Lo de algunas preguntas

En Madrid, a las ocho de la tarde, das una conferencia o te la dan», parece que dijo el polígrafo Eugenio d'Ors. Cualquier ciudad ... mediana española es hoy ya tan cosmopolita que esto de d'Ors sobre Madrid se puede aplicar a Albacete, Logroño, Oviedo o la capital de provincia que usted quiera: ayuntamientos, consejerías, universidades, librerías, asociaciones del bien y del mal y espontáneos de lo suyo programan y celebran actos de formato tirando a conferencia que se solapan entre sí un miércoles de febrero y a los que acuden decenas de personas o seis o siete.

No son pocas las ocasiones en las que quienes asistimos a esos eventos, al aproximarse el final de la charla, vemos con una mezcla de curiosidad y aprensión que se acerca el imprevisible turno de preguntas del público, entre el que a veces asoman figuras de trayectoria preguntadora conocida (¿nos acarrearán sorpresa o sopor esta vez?). Me viene entonces a la cabeza, desde que me lo contó un amigo –periodista logroñés afincado en otra de esas provincias, para más señas– el chiste siguiente.

Aterrizan en nuestro planeta a bordo de una nave debidamente identificada unos alienígenas bondadosos, que confían en la raza humana y quieren darnos una oportunidad de progresar en civilización. Reunidos los representantes de las distintas naciones, los extraterrestres, que poseen, claro está, tecnología avanzadísima, se ofrecen a responder a la pregunta que se les plantee, pero solo a una. ¿Cómo aprovechar de la manera más sabia esta coyuntura? ¿Qué preguntar? ¿Qué problema solucionar (energía limpia e inagotable, viajes espaciales, panaceas, producción de alimentos, qué sé yo)? El caso es que se acaba sorteando quién será el encargado de formular esa única pregunta permitida y es al español al que le corresponde intervenir. Se dirige a los visitantes y suelta: «yo, más que una pregunta, quería hacer un comentario...».

Escuchando esos monólogos que tan a menudo se dan en esas circunstancias, tengo la sensación de desdoblarme: por un lado, quiero que esa persona se calle y, a medida que pasan los minutos, hasta que se muera fulminada ahí mismo; por otro, me maravillo de su desfachatez, de su capacidad de aislamiento, de su indiferencia hacia lo que le rodea.

¿Y a qué viene todo esto, podrá preguntarse alguien, con toda razón? Pues para dejar de hacer comentarios sobre terribles granizadas y por no preguntar qué se hizo de los señores de Acciona, de ACS y de otras organizaciones benéficas que desde siempre aseguran la continuidad de sus buenas obras públicas gracias a la inestimable colaboración de Koldos, Bárcenas, tresporcientistas y similares, benditos intermediarios dispuestos a inmolar su buen nombre para evitar manchar el de esas grandes empresas que se enriquecen con nuestros famosos impuestos.