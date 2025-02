Aprovechando que anteayer fue San Valentín y que el bueno de don Sigmund pensaba que Eros y Thanatos son inseparables, viendo además que lo de ... Trump y compañía pinta ominoso y cayendo en la cuenta de que siempre es momento de «memento mori», como cualquier animado sabio sabe, le estaba yo dando vueltas estos días a algunas de las cosas del morir, a resultas de haber visto una película reciente y algún capítulo de una serie recomendada por amigos benignos.

Pero tranquilos todos y yo mismo el primero, que no voy a ponerme ahora a abrir el melón de lo fúnebre y a atacarlo por ningún punto central: a donde quiero ir es solo a rebatir eso que tanto se repite de que nuestra sociedad, tan hedonista, tan inconsciente y desnortada y tal y cual le ha dado la espalda a la muerte, a cuestionar el lugar común de que la muerte es un tabú que nos resistimos a tratar porque nos atenaza una fobia alimentada por el materialismo y la pérdida de sentido. Somos unos insensatos, unos insensibles –nos dicen– que nos tapamos los ojos para no mirar de frente algo que preferimos ignorar. Si nos quitamos esa venda, sin embargo, y amordazamos con ella un rato al pequeño Jeremías que todos llevamos dentro, creo que veremos que no es para tanto, que esquivamos el tema menos de lo que parece y que acaso esas quejas sobre la negación de la muerte, junto con una preocupación real y un diagnóstico sincero, dejan oír también la impotencia y la frustración de quienes han ido perdiendo el monopolio de la administración de los asuntos mortuorios y sus aledaños (ya saben: no solo se muere gente que no se había muerto nunca, sino que ya no nos morimos como antes).

Dos ejemplos de esa mirada directa a lo de morirse son el largometraje al que me refería antes, 'Los destellos' (2024, 101 minutos), de Pilar Palomero, y una serie británica también del año pasado, 'Truelove' (así, todo junto, porque la expresión, además de aludir a esa idea tan anglosajona del 'amor verdadero' que no tiene equivalente claramente asentado en español, es una especie de lema privado que utilizan los protagonistas para organizarse en unas operaciones cuya naturaleza no conviene desvelar para no incurrir en espóiler).

La serie, creada para Canal 4 por doña Charlie Covell y don Iain Weatherby, plantea ya en los dos primeros capítulos buena parte de los dilemas morales que uno puede concebir alrededor de morir bien, de elegir el momento y de tener ayuda. La película de Palomero nos cuenta con emocionante sobriedad la historia de una mujer que, quince años después de su divorcio, se ve en la situación de acompañar a su exmarido en los últimos días de su vida.

'Muérete y verás', titulaba nuestro paisano Bretón una de sus piezas más exitosas: no esperen tanto y anímense a que estos dos productos les toquen en algún sitio.