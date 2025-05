Ascetas airados

Está tan ruidosa la escena nacional –de Trump, Ucrania o Gaza ni hablamos– que cae uno en la tentación de desentenderse del contenido del debate ... público y fijarse más en sus formas, en los gestos, en los tonos: como cuando pasamos un rato haciendo zapping con el volumen de la televisión a cero (¿no lo hace todo el mundo?) para echar un vistazo al panorama que nos medio distraiga pero no nos haga demasiada mella. Es entonces cuando se advierte la ebullición, el vapor que se escapa por todas las válvulas, los ceños fruncidos, el negar con la cabeza o con el índice, el léxico tremendista en todo tipo de mensajes que circulan por las famosas redes, los acentos de indignación al mismo tiempo afectada y sincera.

Ante el espectáculo de tanta indignación siempre presentada como justa y hasta santa me suele dar bien por sulfurarme ligeramente, bien por sonreír con condescendencia (alguna habrá que concederse, ¿no?) o, las más de las veces, por bufar con hastío al haber superado cierta dosis. Pero lo que no puedo evitar es pensar que buena parte de esos arrebatos de enfado tan por doquier están integrados en ese equipamiento narcisista al que cada vez añadimos más gadgets. «Yo es que soy de los que filtra el agua del grifo, uso siempre tal marca de no sé qué desde que la descubrí en aquel viaje maravilloso, no bebo vino de Rioja alavesa y me indigno mucho pero mucho por esto y por lo otro»: un ingrediente más del menú largo, estrecho y banal con el que nos hacemos la ilusión de adornar nuestra personalidad. Experimentamos así el placer ambiguo y contradictorio de sufrir el enojo y disfrutar del arrebato, y el clima de la mal llamada 'polarización' (lo del sesgo interesado de la etiqueta sería para otra discusión) alimenta ese ejercicio. No digo que nuestras irritaciones no tengan justificación o que sean exclusivamente fruto de caprichos insustanciales, pero se mezclan en proporciones difíciles de calcular con envidias, complejos, frustraciones y vaya usted a saber qué otros padecimientos del alma que no tienen relación tan directa con los objetos de nuestras iras.

Y luego resulta que desde el mismo sitio (ese que todos los conspiranoicos templados sabemos dónde se encuentra) desde el que nos animan a indignarnos como manera de estar en el mundo, nos llegan también recomendaciones, que en los últimos tiempos casi arrecian, para que seamos unos estoicos de tomo y lomo, hocemos en la resignación recién aprendida y no nos gane nadie a ataráxicos. ¿En qué quedamos, pues? ¿Nos enfadamos o nos resignamos?

Se trata, en cualquier caso, de lo de siempre: de estimular reacciones sentimentales que centren la cosa en el mecanismo del 'yo mismo' autocomplaciente y nos lleven a dar rodeos alrededor de las raíces del malestar legítimo. Es decir, disfrute usted de su enfado miope o regodéese en la resignación, pero no vayamos más allá ni nos acerquemos a diagnósticos más profundos. ¡¡No hay derecho a que nos engañen de esta manera!!