La Rioja solidaria, un camino que no podemos detener

Comenta Compartir

Hace cuatro años asumí la presidencia de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (CONGDCAR), y estos días, con emoción, me despido de ... esta responsabilidad. No sin antes compartir una reflexión colectiva, un balance de lo vivido, y una llamada a no perder el alma solidaria que caracteriza a nuestra comunidad.

La Coordinadora es una red viva de 30 entidades riojanas comprometidas con la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Trabajamos codo con codo para mejorar nuestras capacidades, avanzar hacia la profesionalización del sector y exigir el cumplimiento de los compromisos públicos en materia de cooperación. Gracias al esfuerzo compartido, La Rioja es una de las cuatro comunidades que ha recuperado, e incluso superado, los niveles de ayuda al desarrollo previos a la crisis financiera de 2008. Y es la tercera a nivel estatal que más esfuerzo presupuestario realiza en solidaridad internacional. Nos enfrentamos a enormes desafíos globales que también nos afectan como región y que requieren más solidaridad, más compromiso y más acción colectiva Sin embargo, el camino hacia el horizonte del 0,7%, acordado en el V Plan Director de Cooperación, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento en abril del 2023, se está alejando. Además, vemos cómo el Ayuntamiento de Logroño, que durante décadas fue referente de solidaridad, ha reducido su aportación a la cooperación internacional a mínimos históricos. Afortunadamente, otras localidades dan pasos adelante. En 2025, Haro y Torrecilla en Cameros se han sumado al fondo riojano de cooperación junto a otras pequeñas localidades como Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Badarán, Briones, Cenicero, Entrena, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete o Pradejón. Ellas nos enseñan que no se necesita ser una capital de provincia para tener una gran responsabilidad global. Sabemos que son tiempos complejos. Las guerras, el cambio climático, el auge de los discursos de odio y los autoritarismos nos desafían. Pero precisamente por eso, ahora más que nunca necesitamos políticas de cooperación ambiciosas, valientes y transformadoras. Y todo ello con el objetivo de prevenir crisis y fijar población, con el fin de facilitar la creación de las condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad en sus territorios, con acceso a derechos, oportunidades y futuro. Por cada euro invertido en desarrollo se reduce un 35% la probabilidad de migración forzada, se generan tres empleos locales por proyecto y se ahorran hasta siete euros en ayuda humanitaria de emergencia. Además, la cooperación frena el reclutamiento de grupos armados, y es que cuando se genera empleo, la violencia pierde adeptos. Es de sentido común. Nadie abandona su tierra si tiene un hospital cerca, una escuela para sus criaturas y un campo que da frutos. Pero más allá de las cifras, los proyectos de cooperación riojanos tienen nombre propio, como el de Situma, un joven de Burkina Faso con un sueño imposible, ser óptico. Gracias a VisionMundi, una de nuestras ONGD socias, estudió en Senegal y hoy dirige la única óptica de su región, montada con fondos logroñeses. Y la cosa va más allá, porque cada gafa que ajusta es un futuro restaurado: niñas y niños que vuelven a clase, personas adultas que recuperan sus oficios. Y para ello, son necesarios recursos. Somos un sector con limitaciones económicas, lo que dificulta avanzar en la profesionalización del mismo. Contamos con un voluntariado muy comprometido, pero a menudo sobrecargado por la diversidad de tareas y retos que enfrentamos. Además, nos preocupa la falta de relevo generacional, ya que nos está costando conectar con la gente joven, cuyo compromiso es imprescindible para poder seguir dando continuidad a la cooperación que hacemos desde La Rioja. Por todo ello, insistimos en que las fuerzas políticas reconozcan y pongan en valor la cooperación internacional como una política pública que contribuye a reducir las desigualdades en el mundo y a consolidar un sistema internacional más justo y pacífico. Necesitamos diálogo permanente entre todos los actores del sistema y que se implementen soluciones colectivas. Ahora más que nunca la cooperación riojana debe estar a la altura de los retos que nos rodean, debe dar la cara y trabajar para un futuro mejor para todas las personas. Porque los valores de la cooperación que promovemos son aquellos que nos unen como humanidad: la solidaridad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la protección del planeta o la igualdad entre mujeres y hombres son cuestiones que van mucho más allá de los límites geográficos de los países. Estos días, al cerrar esta etapa como presidente de la CONGDCAR, me despido con la convicción de que la cooperación riojana tiene una historia de la que podemos sentirnos orgullosas y orgullosos, pero también con la certeza de que queda mucho por hacer. Nos enfrentamos a enormes desafíos globales que también nos afectan como región y que requieren más solidaridad, más compromiso y más acción colectiva. La cooperación no es un lujo ni un gesto filantrópico: es una responsabilidad ética y una política pública que transforma vidas, también la nuestra como sociedad. Sigamos defendiendo una cooperación transformadora, que mire al mundo con ojos de justicia y que mantenga viva la vocación solidaria que siempre nos ha distinguido como riojanos y riojanas. Porque no hay futuro digno si no es para todas las personas, en todos los lugares del mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión