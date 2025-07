Vendrán por ti y por mí

De gritar mi garganta se ha secado, la lengua al paladar se me pegara y, de tanto dolor y tanto duelo, mi corazón palpita incontrolado. ... Ha crecido mi angustia y ha cesado de conceder el sueño a mis pupilas. ¿Cuánto habré de esperar y cuánto tiempo ha de quemar mi saña como brasa? Adiós, tierra que con amor mis plantas pisaran, me alejan de ti estos pasos.

El filósofo Gabirol, uno de los más grandes poetas de Europa hace mil años, lloraba al tener que dejar Zaragoza. Había nacido en Málaga y durante un tiempo de su breve y errante vida vivió también en la fascinante Granada de la época, donde hebreos y árabes convivían en una cultura de gran riqueza y civilización. Era un mundo demasiado hermoso para perdurar, amenazado por los bárbaros cristianos del norte y por los fanáticos musulmanes del sur. Terminó desapareciendo, claro, e incluso hoy hay quien niega la historia y corre a prender las antorchas.

Quizás parezca ingenuo hablar de poesía y apelar a la interculturalidad cuando la jauría humana corre de nuevo por las calles a linchar al extranjero, pero qué otra cosa que la cultura sustenta la base de la convivencia, más aún cuando el argumentario que enardece a esos patriotas de brazo en alto y cachiporra, defensores a hostias de la raza legítima, es un cúmulo de mentiras levantado sobre más falsedades de una historia reescrita por aquellos viejos vigías de Occidente, reserva espiritual se hacían llamar, para sembrar el odio al diferente.

Su orgullo es la vergüenza del país entero; su ignorancia, nuestra lección pendiente; sus golpes, las heridas de todos

Vuelvo a escuchar con temor –es lo que siempre buscan los terroristas, y estos lo son– la palabra reconquista, un término que apesta a nostalgia nazionalcatólica y reacción franquista. En España –según el historiador Alejandro García Sanjuán, autor de 'La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del pasado'– se ha atribuido a la noción de reconquista una relevancia fundamental en la explicación del periodo medieval peninsular. «Se trata –sostiene– de un concepto que ha servido para caracterizar el conjunto de dicho periodo ya que, según quienes lo defienden, permite articular el desarrollo del proceso histórico que transcurre entre los siglos VIII y XV, desde la conquista musulmana de 711 hasta la de Granada por los Reyes Católicos en 1492».

«Esta fue, de hecho, la perspectiva que adoptó a mediados del siglo XX Claudio Sánchez-Albornoz, para quien la Reconquista fue la auténtica 'clave' de la historia de España. Sus planteamientos han sido asumidos de manera acrítica por buena parte de la historiografía española posterior, pese a que la fuerte influencia de sus ideas españolistas y religiosas convierten a dicho autor en el paradigma de la historiografía nacionalcatólica española de su época».

«En definitiva –concluye–, en el mejor de los casos, la Reconquista es un concepto simplificador y tendencioso, que se remite en exclusiva a la perspectiva cristiana del proceso histórico medieval peninsular, ignorando la musulmana, mientras que, en el peor, constituye la máxima expresión del mito nacionalcatólico del origen de España, lastrado por una pesada carga ideológica fuertemente tóxica que sigue alimentando en la actualidad discursos sectarios y xenófobos».

Quienes eligen creer esa versión –o les conviene hacerlo– precisan el mismo rigor histórico que para creer en el apóstol Santiago y el santo Millán de la Cogolla bajando de los cielos a lomos de blanquísimos caballos blancos, blandiendo espadas de acero en las batallas de Clavijo y Simancas para regar los campos cristianos, justamente reconquistados por intercesión divina, con la oscura sangre sarracena. De hecho, es esa su creencia: ¡Por Dios, por la patria y el rey!

No salen a la calle a vengar a ancianos apaleados ni a proteger a niños indefensos ni a sus mujeres blancas, eso solo son sus burdas excusas; lo hacen porque se creen con más derecho, lo hacen porque se creen superiores, se creen llamados a la defensa de algo que no les pertenece, se creen los dueños de esta tierra... Lo hacen por odio, que no es sino la cara cruel del miedo. Lo hacen por cobardes. Su orgullo es la vergüenza del país entero; su ignorancia, nuestra lección pendiente; sus golpes, las heridas de todos.

Los nazis, que multiplicaron por millones las cifras del genocidio racial y político –que paradójicamente hoy reproducen sus víctimas de entonces–, admiraban el supremacismo del espantoso Ku Klux Klan. Poder blanco gritaban aquellos que decían defender el nacimiento de una nación pura al grito de segregación y esclavismo. Cuando los veas en tus calles, ten por seguras dos cosas: que son unos malditos cobardes y que un día vendrán también a por ti y a por mí.