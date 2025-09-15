LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Incendios: algo más que cambio climático

Los problemas de nuestros montes son la expresión del fracaso de décadas de gestión del medio, empeñada en tratarlos como fábricas de madera o forraje

Jokin Larumbe Arricibita y Nathalie Beaucourt Le Barzic

Miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad y decana del Colegio Oficial de Biólogos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:07

Una vez extinguidos los incendios y ya con la debida calma para valorar las causas reales de la velocidad y la extensión de los incendios ... ocurridos, el Consejo General de Colegios de Biólogos ha escrito un acertado comunicado que invito a leer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

