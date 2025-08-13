Soldados sin honor

Siempre que me topo con la fotografía del Alto Mando de un Ejército, cualquiera que fuere, reunido en pleno curso de unas operaciones militares, me ... viene a la memoria el genial artículo de Karl Kraus glosando la foto de Conrad von Hötzendorft, jefe del Estado Mayor del Imperio austrohúngaro, retratado mientras estudiaba «atentamente» el mapa de los Balcanes.

Enseguida se imagina uno la falsa espontaneidad de la pose, la buscada colocación de los personajes, sus ademanes, el forzado aire ocasional que los envuelve, como si el grupo hubiese sido sorprendido de improviso por el audaz fotógrafo. Se impone siempre el final irónico y brillante del articulista, la voz en off del fotógrafo dando instrucciones: «Así, más suelto; no, eso no quedaría natural... Osado, un poco más osado... Así, ponga su Excelencia cara de muchos amigos –¡Ahora!– Gracias».

Los tiempos han cambiado menos de lo que pensamos. Lo periódicos de hoy en día han recogido la fotografía del que puede ser el Alto Mando de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tzahal) encargado de dirigir la inminente ocupación-destrucción total de Gaza. Su jefe, Eyal Zamir, de pie, fija la vista en un punto inconcreto de la mesa de reuniones. Apoya una mano en la cadera y entre los dedos de la otra, la derecha, sostiene un grueso rotulador rojo. Está al lado de un panel de escritura sobre el que trazará seguramente los objetivos a ocupar y las líneas de penetración de las tropas, pero que ahora, tal vez por razones de seguridad, vemos todavía en blanco.

Es un hombre de fuerte complexión. Se le ve recio en su uniforme de campaña verde oliva. Le envuelve un aire arrogante y decidido. La frente amplia, el pelo ralo, recortado, y el rostro duro, contundente, con una mandíbula cuadrada de boxeador o luchador de judo.

Junto a él, a la izquierda de la imagen, dos de sus comandantes (parecen generales de una estrella). Uno de ellos se recuesta indolente, de medio lado, contra el respaldo de la silla. Tiene un bolígrafo en la mano y simula tomar notas. Pero la postura del cuerpo no ayuda a la escritura. El otro posa ambas manos sobre la mesa. Es de apariencia menos marcial. Lo imagino responsable de la logística, de la prosaica necesidad de la intendencia y el avituallamiento. Se le ve ausente, no muy interesado en lo que se están diciendo, quizás por saber cuanto va a decirse.

En el lado derecho, otro oficial de menor graduación. El más joven; apenas frisará los cuarenta. En actitud atenta, sostiene una hoja de papel en la mano y mira fijamente la pizarra que nosotros, sin embargo, vemos en blanco.

Kraus, judío heterodoxo, creía que ningún nombre respondía al azar ni era inmerecido. Solo había que merecerlo.

Paseo la mirada por los rostros de esos hombres. No puedo adivinar sus nombres para imaginar un destino, pero me sobrecoge la idea de que esos mismos nombres, los que designan ahora a los asesinos, se incluyeron una vez en las listas de los campos concentracionarios con el número que acaso llevaron tatuados sus abuelos en el brazo.

Vuelvo a mirar sus caras. ¿Qué sienten, qué pensamientos les asaltan en realidad? Descubro de nuevo el gesto indolente, casi aburrido, que secretamente quiebra el semblante de los mayores. De repente lo entiendo: esos hombres ofician una rutina fúnebre.

Se saben en posesión de una fuerza desmedida, apabullante, que volverán a descargar sobre un pueblo indefenso. Lo saben y no pueden hallar ninguna gloria. No son soldados, los han convertido en carniceros con insignias militares.

Sospechan que Mordejay Anielewiez, Marek Edelman, Yosef Tempeldor, incluso Jonatan Netanyahu, en realidad cuanto fue digno, valiente y arrojado en la historia del pueblo judío, siente vergüenza de ellos.

Se descubren genocidas, criminales de guerra, reconocen que no tienen derecho a la obediencia, pero van a obedecer a unos fanáticos, y les falta el valor para quitarse la vida, como algunos de sus soldados.

No me reservo piedad para ellos. Tampoco para mí. Enseguida los tanques aplastarán nuestras conciencias y, moralmente, seremos todos la misma culpa suspendida en la Historia: no tendremos perdón. Hiroshima ha vuelto a Gaza y no puede perdonarnos.