La biodiversidad según Capellán II, el exterminador

Puede ser casualidad que precisamente hoy, Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Gobierno de La Rioja haya decidido escenificar en el parlamento regional el ... asesinato de la anterior ley, que protegía la biodiversidad en esta comunidad.

Una ley pionera en España... Así la han definido los diferentes biólogos y ambientólogos, que desfilaron por el Parlamento de La Rioja ante la comisión de agricultura, que tramitaba esta modificación. Una tramitación atropellada por las prisas del propio gobierno del PP que, mediante la imposición de un trámite de urgencia, impedía las aportaciones del resto de grupos parlamentarios, rechazando el suyo propio todas y cada una de las enmiendas presentadas.

Una modificación (la tercera), que obedece única y exclusivamente a la sed de involucionismo del PP y de su líder, Capellán II el exterminador. Un señor con altas capacidades para destruir lo que toca y, que no tiembla en aniquilarlo todo a su paso, cual «caballo de Atila» de su famélica historia contemporánea.

En esta sanguinaria tarea de fulminar especies, promete ser tan metódico como cuando se cargó la Ciudad del Envase de Calahorra. Como cuando sin pestañear decidió pisotear la memoria de Almudena Grandes, en la Biblioteca de La Rioja, o eliminar una muy necesaria hora de la asignatura de historia, para los alumnos de la ESO. Tan cansino como cuando pide una glosa. Tan sectario como cuando se cargó la Ley de Protección Animal de un plumazo, dejando desprotegidos a perros, gatos y demás animales de compañía riojanos. Y es que la derecha riojana no lleva bien eso de que los animales puedan tener dignidad. También le molestan las leyes ambientales, las especies protegidas, la conservación ambiental y, todo ese ejército de «perrosflautas» que tratan a los perros como si tuviesen derechos.

Desde que la señora Manzanos accedió a la Consejería de Agricultura, no ha hecho otra cosa que allanar el camino de la exterminación y desprotección de la fauna riojana. Siguiendo a rajatabla las instrucciones de su jefe (y no me refiero a Capellán, sino al otro), ha dejado a decenas de miles de animales de compañía sin ley de protección ni derechos en La Rioja. Poco le ha importado que más de 25.000 riojanos impulsaran en 2018 una ley de protección con su firma.

En el PP no tienen complejos y, saben bien lo que quieren y para quien trabajan. Aniquilarán las especies que sea necesario para satisfacer al amo. No maniobran ni gobiernan para todos, tan solo para los suyos. No se esconden. Se enorgullecen de ello y lo hacen sin rubor. No tiemblan y pisan al que tengan que pisar.

Y con esa fina hipocresía barnizada de erudición, que caracteriza a Capellán II, mientras con una mano mata lobos, con la otra afirma que lo hace por su bien... «para que coexistan». Al mismo tiempo, su gobierno, ha paralizado todas las medidas positivas de coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva que puso en marcha su antecesora, la señora Andreu. Medidas que se demostraron totalmente efectivas, reduciéndoselos daños en la cabaña ganadera en los años 2023 y 2024, datos que han sido obscenamente ocultados por su consejera, para no tener que reconocer que estaban funcionando, que caminaban realmente hacia la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Y lo hace sin esperar a conocer los datos del estudio científico que ellos mismos han encargado a Tragsatec por 163.000 euros, y que no estará finalizado hasta diciembre. Los van a matar sin saber si hay muchos, o pocos.

Lo peor de todo, bajo mi punto de vista, no es el hecho de querer exterminar al lobo riojano, sino que, embriagados por esa sed de sangre canina, han aprovechado para sacar de la protección regional a otras 241 especies, que hasta el día de hoy están protegidas por La Rioja.

Se trata de especies en peligro, con poblaciones reducidas, beneficiosas para la agricultura. Especies inofensivas que no han generado nunca ningún problema y que, tras esta reforma exterminadora, quedan desprotegidas a nivel autonómico. Pequeños tesoros riojanos como la nutria europea, el sapo de espuelas, la ranita de San Antonio, la casi desaparecida lagartija parda, trece especies de murciélagos, la entrañable cigüeña blanca o el escaso halcón peregrino. Desproteger a nivel autonómico a 242 especies es el mayor atentado contra nuestro patrimonio natural jamás cometido en democracia.

Por desgracia para esta tierra, abandonemos toda esperanza de que un gobierno de derecha extrema , como este, vaya a variar un ápice en su trayectoria exterminadora. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, guardemos un minuto de silencio por todos los que a partir de hoy van a morir.