Todos los Primeros de Mayo son especiales, pero la ola reaccionaria que sufre el planeta hace que en esta ocasión se ponga aún más de ... manifiesto la vigencia plena que hoy en día mantiene la lucha de clases. No es casual el lema elegido este año para celebrar el Primero de Mayo –'Proteger lo conquistado, ganar el futuro'– porque es mucho lo conquistado, pero también son numerosas las incertidumbres que se ciernen sobre las democracias de todo el mundo.

El peligro es evidente, teniendo en cuenta, además, que ya la mitad de los países del mundo y el 80% de la población mundial está gobernada por autócratas, cuando no directamente por dictaduras. Por otro lado, las guerras no cesan. A las puertas de Europa, en Ucrania, el conflicto parece no tener fin, pese a que su inicio se originó por la invasión de Rusia a un país democrático en contra del derecho internacional. La sensación que tenemos la ciudadanía es que finalmente todo se trataba de apropiarse de los recursos naturales ucranianos. Mientras, en otro lugar del mundo, un país poderoso como Israel está practicando un auténtico genocidio contra la población palestina, sin que la comunidad internacional sea capaz de frenarlo. Y por si fuera poco, asistimos a auténticas aberraciones por parte de algún mandatario, como la idea de convertir la costa de Gaza en una ciudad de vacaciones al estilo Cancún.

Un escenario en el que el nuevo presidente de EE UU, erigido como nuevo emperador, nos acostumbra a despertar cada día con medidas incomprensibles como la imposición de aranceles sin ningún tipo de coherencia, poniendo en riesgo la economía mundial y los tratados de libre comercio, cuando fueron ellos quienes nos convencieron de que un mundo global garantizaría más prosperidad y crecimiento.

Este Primero de Mayo se pone aún más de manifiesto la vigencia plena que mantiene la lucha de clases

A tenor de todo ello, es inevitable pensar que lo que realmente está en juego es una batalla cultural e ideológica para poner en discusión derechos que creíamos conquistados para siempre y debates ya superados. Se trata, en definitiva, del histórico pulso entre quienes pretenden quedárselo todo a costa de las personas trabajadoras, que vemos peligrar nuestros derechos y el propio Estado del Bienestar conseguido. ¿Acaso no es esto una auténtica lucha de clases entre quienes siempre quieren más y quiénes nos vemos obligados a defender permanentemente nuestros derechos?

De ahí que, cuando reivindicamos proteger lo conquistado, las organizaciones sindicales de clase queremos decir alto y claro que nuestros derechos corren serio peligro, que el futuro es incierto, pero no debemos conformarnos únicamente con lo conseguido, sino que debemos aspirar a mejores condiciones de trabajo y de vida.

En este sentido, seguimos reclamando la reducción de la jornada en nuestro país, porque es el compromiso del Gobierno de coalición con los sindicatos de clase; porque es de justicia y ya toca; porque llevamos más de 40 años sin hacerlo; porque está demostrado que los sectores y empresas más productivas tienen jornadas más reducidas; y porque de ello se beneficiarán millones de personas trabajadoras con las condiciones más precarias, especialmente mujeres.

El reparto del tiempo de trabajo es el debate del futuro y solo si somos capaces de reducir la jornada podremos aspirar a tener todos y todas un empleo digno y de calidad; sencillamente, queremos trabajar menos y vivir mejor.

Y junto a ello, otra aspiración irrenunciable para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores: el reparto de la riqueza que se genera en nuestro país. En un momento en el que los beneficios en algunos sectores productivos son millonarios, es necesario dar un paso más e incrementar los salarios al mismo ritmo. La negociación colectiva ha de ser, sin duda, el marco que permita un aumento digno de los salarios. Y, al mismo tiempo, continuar en la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional, de modo que permita salir de la pobreza a miles de personas trabajadoras.

Como ha quedado en evidencia durante los últimos años, subir los salarios más bajos no generado quebranto del sistema; más aún, la subida del salario mínimo interprofesional se ha mostrado como el mejor plan de reactivación del empleo, generando mayores posibilidades de consumo y demanda entre las familias.

En definitiva, continuar conquistando derechos protegiendo lo ya conseguido. Ese es el objetivo de este Primero de Mayo, para el que sólo nos queda llamar a salir a las calles reivindicando más derechos sociales y laborales para el futuro. Porque la justicia social es nuestra bandera, y porque supone avanzar en el mismo anhelo de aquellos sindicalistas que tal día como hoy, hace 137 años, fueron asesinados en Chicago por el sueño irrenunciable de aspirar a que la clase trabajadora goce de un vida plena.

¡Viva el Primero de Mayo!