Un verano antisistema

Nada hay más impune que un líder aupado al poder desde la creencia de que es él, y no las instituciones, quien representa los verdaderos afanes del pueblo

Javier Zarzalejos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:32

Los populistas antisistema han tenido un verano perfecto. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego en incendios que por magnitud, orografía y por las condiciones ... de calor extremo de los días centrales de agosto ofrecían una capacidad de extinción desgraciadamente limitada, han desatado de nuevo las peores pulsiones antisistema, al perverso grito de que 'solo el pueblo salva al pueblo'.

