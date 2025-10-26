LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El punto de no retorno

Sánchez lleva tiempo recurriendo a una permanente huida hacia adelante, algo insostenible más allá de las próximas elecciones

Javier Vega Miembro de la Academia de Ciencias Políticas de Nueva York

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Hay dos realidades políticas muy difíciles de asimilar: los problemas/conflictos irresolubles y los límites que, una vez traspasados, no tienen vuelta atrás. Esta dificultad ... hace que, en vez de reconocer francamente tales realidades y actuar en consecuencia, se reaccione negando su existencia, insistiendo en seguir por la misma senda equivocada, y doblando la apuesta cada vez que se choca con la realidad. Más difícil todavía, estas dos realidades suelen hacerse evidentes de forma simultánea, induciéndose mutuamente; algo que ocurre con alta frecuencia, pues una no suele andar muy lejos de la otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5

    Gazi Khalidov, campeón de España
  6. 6

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  7. 7

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  8. 8 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  9. 9

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  10. 10

    Mismos errores, mismo resultado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El punto de no retorno