Las medallas de la vergüenza

La principal divisa del Guardia Civil es el honor, y una vez perdido no se recupera jamás. Eso dice el principal artículo del ideario desde ... su fundación un 28 de marzo de 1844. Y así sigue en general entre los miles de hombres y mujeres que componen este prestigioso y honorable cuerpo policial, una de las instituciones más valoradas por los españoles y fuera de nuestras fronteras especialmente, profesionales reconocidos en medio mundo.

Garbanzos negros existen como en todas las casas. Y si no, que se lo pregunten en particular entre los partidos políticos de España, aunque cierto es que unos más que otros a la vista de las noticias habituales que salpican las noticias periodísticas. No hay mañana que no salten verdaderas vergüenzas nacionales entre ministros y ministras, asesores, fiscales y toda la pléyade de estómagos agradecidos que palmean y jalean las heroicidades de toda esa banda de amigos al estilo de los juegos reunidos.

Claro está, el buen hacer tiene que tener una recompensa, y en el ámbito de la Guardia Civil es tradición ensalzar hechos relevantes en diferentes aspectos del servicio, tales como la excelencia profesional, la labor de apoyo a la ciudadanía, la promoción de la seguridad y la protección de las víctimas. Y, por supuesto, deberían ser prioritarios los guardias civiles que en el día a día se juegan la vida por un sueldo sin equiparar adecuadamente y sin ser reconocidos todavía como profesión de riesgo.

Pero he aquí que, por arte de magia y de repente, a quienes apoyan a ciertos personajes a cambio de favores o de la promesa de favores, enchufismo político y sumisión a la obediencia ciega de partido, se les coloca en pleno pecho con un gran boato y celebración palaciega unas medallas de reconocimiento por no se sabe muy bien qué. Sólo de acuerdo al entender de algunos, y no de los que nos consideramos seres normales y corrientes, mortales a todos los efectos.

Como un botón de muestra –negro, por cierto– ahí tenemos a la exdirectora de la Guardia Civil, esa mujer que llegó haciendo creer en un cambio positivo en ciertas cuestiones de funcionamiento interno. Ahí se incluyen aspectos fundamentales como la conciliación de la vida laboral y personal, implantación de turnos como el resto de policías, mejora medios materiales y humanos, así como meter un poco en cintura a esa gran y desproporcionada masa de cúpula de la dirección general de la Guardia Civil que tampoco están a la altura de lo que piden las bases que son quienes sustentan la seguridad en las carreteras, en los caminos, en el mar, en las montañas, en la investigación...

Pero no, callan complacientemente a instancias políticas sobre unas medallas que la inmensa mayoría de guardias civiles, hombres y mujeres, sienten con indignación ya que se les menosprecia y mantienen en el olvido las reivindicaciones justas como profesionales de la seguridad pública. Mucho me temo que esto seguirá así a la vista de los últimos acontecimientos de los escándalos políticos que además intentan salpicar el honor de muchos agentes como son los ataques a la UCO, a lo que tanto la actual responsable socialista de la Guardia Civil, como su guardia pretoriana de generales, otorgan la callada como respuesta. Y esto no son meras afirmaciones.

Recientemente, la mitad de los condecorados con la Cruz de Plata en la Guardia Civil por «su participación» tras la tragedia de la dana, ha sido personal que en muchos de los casos no estuvieron ni en primera línea ni pisaron el barro. Y con la Cruz con distintivo Blanco el escándalo es incluso mayor: 71 oficiales y suboficiales condecorados frente a 109 cabos y guardias.

Del ministro Fernando Grande-Marlaska, ya si eso hablamos otro día. Van en camino más medallas, pero seguirán siendo lo mismo que otras: medallas de la vergüenza.