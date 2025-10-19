LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El controvertido escaño de Ábalos

Es un escándalo que el exministro, procesado por delitos graves, siga siendo diputado

Javier Tajadura

Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:17

Comenta

En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal del Supremo imputó a José Luis Ábalos (exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Sánchez) ... por la presunta comisión de cuatro graves delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Dada su condición de parlamentario, para poder procesarle el Supremo tuvo que solicitar la preceptiva autorización el suplicatorio del Congreso de los Diputados. La Cámara lo concedió en enero pasado. A lo largo de este año las investigaciones han continuado y se ha estrechado el cerco sobre él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  4. 4 Fisioterapia Pérez
  5. 5

    Las claves del crimen de Los Lirios
  6. 6 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    El mundo a través de los ojos del autismo
  9. 9

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  10. 10

    El ejército israelí bombardea el sur de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El controvertido escaño de Ábalos

El controvertido escaño de Ábalos