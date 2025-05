La importancia de saber educar

El 26 de abril, la Asociación de Profesorado de Orientación Educativa de La Rioja (APOLAR) organizó una jornada que, con el título 'Promoción del Bienestar ... Emocional en los Centros Educativos', reunió a diferentes profesionales provenientes de diferentes ámbitos para compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la prevención y mejora de la salud emocional en la infancia y la adolescencia.

Según información recogida por la OMS en su último Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia, aproximadamente entre el 10 y el 20% de las y los adolescentes experimentan problemas de salud mental en todo el mundo; además, el 40,5% de este grupo consideran baja o muy baja la probabilidad de que su centro educativo y sus profesionales les puedan ayudar a superarlos. De la jornada organizada por APOLAR surgieron algunas ideas que, sin ánimo de ser concluyentes, sí que nos pueden ayudar a arrojar luz de por donde deberían encaminarse las actuaciones que urgentemente deben ponerse en marcha desde los centros educativos para promover el bienestar emocional y la salud mental en la etapa de la infancia y la adolescencia.

Cuando no se detectan a tiempo estas problemáticas y como consecuencia no hay una intervención temprana, persisten en el tiempo y son causa de muchos de los problemas más graves que luego vemos más adelante. De ahí la importancia de la detección temprana. Las niñas y lo niños que, desde los primeros años de vida, se ven expuestos a entornos donde no reciben una estimulación adecuada y que no les aportan la tranquilidad y estabilidad que necesitan, ven determinada su forma de procesar la información, tanto a nivel cognitivo como emocional, y puede llegar a afectar a todas las áreas de su desarrollo (personal, social y académico). Por eso, es vital potenciar los Servicios de Atención Temprana. Estos deben actuar de manera coordinada y deben establecer como una de sus líneas prioritarias de actuación además de la detección, la intervención y seguimiento de estas familias, para fomentar cambios de relación e interacción en estos contextos familiares que ejercen una influencia tan negativa en las y los menores y que se manifiestan en sintomatologías de todo tipo que es necesario abordar lo más tempranamente posible.

Beatriz Gutiérrez López (psicóloga clínica del hospital de la Unidad de Día Infanto Juvenil de La Rioja) incidió sobre la necesidad de crear una Comisión Técnica Interprofesional que sea la encargada de detectar necesidades, así como de coordinar y llevar un seguimiento de las actuaciones emprendidas por las distintas administraciones, tanto dentro del ámbito educativo como a nivel sanitario o de servicios sociales. Es crucial establecer objetivos comunes y mantener una comunicación fluida entre consejerías que permita marcar líneas estratégicas consensuadas y compartidas, y que además articulen y den sentido a las distintas actuaciones que se implementen.

También es fundamental la formación. El personal del ámbito educativo debemos tener conocimientos, recursos y estrategias suficientes para poder diferenciar lo que son manifestaciones o reacciones propias de las dificultades normales para enfrentar los desafíos de la vida de lo que es un problema de salud mental que requiere de un apoyo más especializado y una derivación, generalmente a otros servicios externos. Tenemos que ser capaces de poder detectar e identificar a tiempo determinados signos de alarma que nos pongan en alerta sobre la posible existencia de un malestar o sufrimiento emocional surgido en muchas ocasiones por la acumulación de repetidas vivencias y experiencias vitales negativas y ser conocedores de cómo determinadas dinámicas familiares, sociales... pueden estar influyendo en agravar o no la problemática que manifiestan. Esto nos ayudará a explicar muchos de los comportamientos o actitudes desadaptadas que vemos a diario en nuestras aulas y, como consecuencia, poder aplicar estrategias y métodos efectivos de resolución de problemas desde la escuela.

En este sentido, los centros educativos son el entorno ideal para abordar estos problemas, dado que tienen la ventaja de congregar a niños y jóvenes muchas horas al día y a lo largo de varios años. Esto facilita el poder disponer de mucha información relevante sobre cada caso y la inmediatez en la aplicación de intervenciones por el fácil acceso que se tiene tanto al alumnado como a sus familias y al profesorado. De tal manera, que cualquier menor pueda disponer de recursos muy valiosos de manera inmediata para poder ayudarle a superar sus dificultades.

Todas estas acciones deben surgir desde dentro de la escuela y ser lideradas por profesionales de la escuela. Ellas y ellos son quienes tienen un profundo conocimiento sobre la estructura, organización y funcionamiento de un centro educativo y la formación necesaria para emprender acciones encaminadas a promover el bienestar emocional en la escuela, teniendo estas que abarcar obligatoriamente los tres niveles de organización de las mismas. A nivel de centro, creando entornos que promuevan el bienestar mental y emocional e interacciones sociales positivas; a nivel de aula, mediante la aplicación de programas de promoción del bienestar y el aprendizaje emocional; y a nivel del alumnado, ayudándoles a gestionar el estrés, resolver conflictos de manera saludable, mejorar su autoeficacia e identidad personal..., y en ocasiones, fomentando cambios en determinados entornos y dinámicas que les rodean (familiares, escolares, sociales...) si están ejerciendo una influencia negativa en ellos.