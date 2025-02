Lo vamos a hacer

Los socialistas de La Rioja acabamos de celebrar nuestro congreso número 16. Lo hemos hecho después de un proceso de primarias que ha sido garantista ... y ejemplar. Un proceso al que concurrí en solitario y que supuso un gesto de unidad interna que se traduce en un mensaje nítido a la ciudadanía riojana: el PSOE no está dividido a pesar de los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Nos hemos puesto en pie para seguir liderando una oposición firme y contundente, pero propositiva y útil a la vez. Desde el diálogo, el acuerdo y el entendimiento en favor del avance de nuestra tierra. Un congreso que ha sido un éxito de participación, que tuvo el honor de recibir a personalidades del partido como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, el secretario general del PSOE de Castilla y León, y alcalde de Soria, Carlos Martínez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo y, como no, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que supuso un espaldarazo muy importante a nuestro partido en La Rioja.

En el PSOE, los congresos no solo eligen personas y equipos, sino que debaten ideas, propuestas y documentos programáticos. Fueron horas de debate en las comisiones de trabajo para posicionar a nuestro partido en todas las materias que vertebran el debate público en nuestra comunidad. Por ello, desde el PSOE proponemos un programa político decididamente socialdemócrata, con vocación autonomista, y que defienda nuestro autogobierno desde unos principios sólidos. Una propuesta que defiende una comunidad moderna, transformadora, solidaria y fuerte que contribuya a una España con vocación de mejorar el servicio público en una Europa sólida. Para ello, identificamos cinco ejes de actuación:

Derechos de ciudadanía. Defendemos una comunidad avanzada socialmente, donde la política de los cuidados y la defensa de los servicios públicos sean el referente de la acción política a defender en todas las instituciones de la comunidad. Queremos tener la mejor sanidad, la mejor educación y las mejores políticas sociales para atender a la ciudadanía.

Crecimiento económico. Hacer crecer la economía, para repartirla con justicia social. Fortalecer y diversificar nuestros modelos productivos para conseguir más y mejor empleo. Un sector industrial fuerte, potenciando, de forma especial, nuestros sectores tractores como la agricultura, la industria agroalimentaria, la manufactura y el sector de la innovación y tecnológico buscando, con eficacia, la lucha contra la despoblación y la crisis demográfica y de natalidad.

Desarrollo sostenible. Queremos ser una comunidad autónoma que se comprometa con los objetivos de la Agenda 2030, con la sostenibilidad, la transición ecológica y la movilidad sostenible a la vez que mejoramos nuestras infraestructuras. Una región europea y europeísta que luche por los ODS dentro de esa agenda verde, con una vocación clara de defensa de la protección de nuestro paisaje y entorno natural.

Igualdad efectiva. Nuestra apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, así como la implementación de acciones que busquen reducir la brecha salarial, es prioritaria. Defendemos un Estado fuerte que apueste por políticas públicas que redistribuyan la riqueza y combatan la desigualdad en todas sus manifestaciones: crecer para repartir con equidad, buscar la justicia social, defender la democracia y blindar nuevos derechos. Ese es nuestro leitmotiv.

La Rioja en España. Defendemos el Título VIII de la Constitución Española y más y mejor autogobierno. La Rioja es un territorio singular y, por ello, defendemos una financiación justa desde un enfoque multilateral para la defensa férrea de los servicios públicos que sostienen el Estado de Bienestar. Respetamos nuestras señas de identidad y reivindicamos un municipalismo que sitúe a la ciudadanía en el centro de toda actuación pública.

En definitiva, el PSOE de La Rioja sale de este Congreso con fuerza, unidad, posicionamientos claros y ganas de contribuir al avance armónico de nuestra comunidad. La economía nacional tira de la economía regional, aunque seguimos teniendo retos importantes en materia de salarios, reindustrialización y recuperación del sector primario. Seguimos preocupados por la alta siniestralidad laboral, el reto demográfico y la despoblación que sigue vaciando nuestros pueblos, que son el alma y el corazón de La Rioja.

Para avanzar en estos desafíos, hemos propuesto cuatro acuerdos de región en materia de industria, infraestructuras, reto demográfico y sector del vino. Acuerdos que sustancié en un dossier que entregué al presidente del Gobierno de La Rioja en la única reunión que he mantenido con él en lo que va de mandato y que no han obtenido respuesta. Por eso, ahora como líder del principal partido de la oposición, reivindico la buena política, porque yo no milito ni en la bronca, ni en la división, ni en el exabrupto, ni en la crispación. Quiero arrimar el hombro y hacer del diálogo la única herramienta para construir comunidad.