No habrá paz para los moderados

España necesita una izquierda y una derecha civilizadas y fuertes. Que defiendan modelos que, aun siendo distantes, no sean incompatibles e irreconciliables

Javier García Ibáñez | Secretario General Del Psoe De La Rioja

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:26

El enfrentamiento que la política española está viviendo tiene un claro beneficiario: Vox. Un partido que, alimentado por los discursos de odio, cabalga a lomos ... de la antipolítica y la desestabilización. La política sensata no puede consentir que España se homologue a países que han sucumbido a los cantos de sirena de quienes buscan imponer democracias iliberales, debilitando el estado de bienestar y alimentando el odio al diferente buscando imponer una auténtica autocracia. El desencanto ciudadano es causa y consecuencia. Causa del crecimiento de posicionamientos extremos que venden soluciones ideales a problemas complejos. Consecuencia de la falta de entendimiento en cuestiones básicas entre quienes se han alternado en el Gobierno, lo que ha provocado una falta de respuesta ante las reformas estructurales que necesita nuestro país.

