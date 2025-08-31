No habrá paz para los moderados

El enfrentamiento que la política española está viviendo tiene un claro beneficiario: Vox. Un partido que, alimentado por los discursos de odio, cabalga a lomos ... de la antipolítica y la desestabilización. La política sensata no puede consentir que España se homologue a países que han sucumbido a los cantos de sirena de quienes buscan imponer democracias iliberales, debilitando el estado de bienestar y alimentando el odio al diferente buscando imponer una auténtica autocracia. El desencanto ciudadano es causa y consecuencia. Causa del crecimiento de posicionamientos extremos que venden soluciones ideales a problemas complejos. Consecuencia de la falta de entendimiento en cuestiones básicas entre quienes se han alternado en el Gobierno, lo que ha provocado una falta de respuesta ante las reformas estructurales que necesita nuestro país.

La polarización está de moda. Quienes militamos en el diálogo y el acuerdo, frente a la crispación, en la moderación con las formas sin renunciar a defender con firmeza nuestros principios e ideas, observamos con impotencia la falta de espacio para nuestra propuesta política. Lo más sencillo es subirse a una de las dos olas y sentirse en mayoría, con la razón, sin dudas ni titubeos, con certezas plenas, sin necesidad del esfuerzo que requieren el pensamiento, la reflexión y la elaboración de ideas. Como decía Philip Roth en su novela 'Me casé con un comunista', «en la sociedad humana el pensamiento crítico es la subversión definitiva». Parece que, como casi siempre, son tiempos malos para los que ejercen radicalmente la moderación.

Estamos a tiempo. A tiempo de evitar una deriva sin retorno. A tiempo de cultivar la empatía para entender al adversario sin necesidad de asumir su posición. A tiempo de poner pie en pared para evitar un incendio social que quiebre la convivencia pacífica de un país moderno, amable, que es un espejo en el que se miran muchos otros. A tiempo de alcanzar acuerdos de país en un momento donde se nos exigen certidumbres y certezas. A tiempo de hacernos cargo de las cosas del comer desde un pragmatismo útil.

Un país que emigró no puede ser un país que odie al inmigrante. Un país que antes de ayer se lamentaba de su retraso económico y social, no puede detestar a quien sufre carencias básicas severas. Un país que ha construido en tiempo récord y con un éxito sin precedentes una democracia sólida, ejemplar y envidiable, no puede ser objeto de una disyuntiva envenenada: democracia o involución. Un país que posee una riqueza cultural basada en la suma de identidades, lenguas, costumbres, paisajes, patrimonio histórico artístico, no puede empeñarse en un centralismo centrípeto que anule nuestra razón de ser. Un país, en suma, que es capaz de crecer muy por encima de sus vecinos ricos, siendo locomotora económica y social de Europa, y que reparte su riqueza a través de un estado de bienestar mejorable pero sólido, no puede renunciar a todo lo que juntos hemos edificado alcanzando unas cotas de libertad, solidaridad, justicia social y democracia que, tan solo hace 45 años, eran una utopía inalcanzable.

La moderación, en este momento de beligerancia extrema, se confunde con no tomar partido, con no estar en la guerra, con una posición de no compromiso en la que la supuesta tibieza es denostada por no responder con inmediatez a lo que requiere el estado de crispación constante. El debilitamiento de la moderación en las actitudes y el lenguaje de la política es claramente un problema de cultura política antes que un problema de ideología, y tiene estrecha vinculación con la pérdida de la capacidad de escuchar al otro. Sólo escucho a quienes piensan como yo. Más que convencer, se trata de vencer o incluso aniquilar. La verdad no existe porque lo importante es destruir al otro.

Está claro que el mundo ha entrado, al comenzar la segunda década del siglo XXI, en una etapa en la cual la moderación como valor en la cultura política se ha debilitado, e incluso podría decirse que ha pasado de moda en la época de la hiperconectividad. Revitalizar la moderación como valor en la cultura política resulta esencial para evitar que fenómenos políticos como la polarización y la grieta terminen siendo las expresiones dominantes.

España necesita una izquierda y una derecha civilizadas y fuertes. Que defiendan modelos que, aun siendo distantes, no sean incompatibles e irreconciliables. Que sean capaces de mantener una relación normalizada, con diálogo frecuente, que diverjan ideológicamente, pero se acerquen cuando se trate de mejorar la vida de la gente y la imagen de España en un mundo global y en una Europa que necesita unos Estados miembros con democracias consolidadas. Democracias sociales. «Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo», sostuvo Aristóteles. Hagamos la revolución de la educación en el ámbito político. La revolución del respeto, esa que reivindicó siempre Fernando de los Ríos y que, en efecto, sigue pendiente.