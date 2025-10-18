LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roosevelt se dirige al Congreso de EE UU en una imagen de 1941.

Franklin D. Roosevelt: el legado de la esperanza en tiempos inciertos

El 'pacto social' que imaginó el presidente norteamericano sigue siendo la fórmula más solida para resistir el avance de los autoritarismos

Javier García Ibáñez

Secretario General del PSOE de La Rioja

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:42

Comenta

En una época marcada por la incertidumbre económica, la polarización política y el avance de discursos autoritarios, volver la mirada hacia Franklin Delano Roosevelt no ... es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de reflexión sobre lo que sostiene —y lo que puede salvar— a las democracias. El trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos, del que se cumplen 80 años de su fallecimiento, que gobernó entre 1933 y 1945, se enfrentó a desafíos que parecían insuperables: la Gran Depresión, el auge de los totalitarismos en Europa y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo transformó no solo a su país, sino también la idea misma de lo que una democracia podía y debía ser. Marcó el rumbo del siglo XX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2 «La Rioja es un paraíso para mí, me ha dado sosiego y tranquilidad»
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4

    La rebelión de las aulas
  5. 5

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  6. 6

    Las claves del crimen de Los Lirios
  7. 7 Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia
  8. 8 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  9. 9

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  10. 10

    Grecia, por el camino inverso a España: aprueba elevar la jornada a 13 horas diarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Franklin D. Roosevelt: el legado de la esperanza en tiempos inciertos

Franklin D. Roosevelt: el legado de la esperanza en tiempos inciertos