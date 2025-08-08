LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Europa ante el espejo de un genocidio

No cabe permanecer ajenos a la masacre de un pueblo, debemos condenar y actuar

Javier García Ibáñez

Secretario General del PSOE de La Rioja

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:38

La Franja de Gaza vive una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, ... más de 70.000 personas han muerto, la mayoría civiles, incluidos miles de niños. Hospitales destruidos, desplazamientos masivos, hambre generalizada y una infraestructura sanitaria colapsada nos debe llevar, sin atisbo de duda alguna, a afirmar con vehemencia que estamos ante un auténtico genocidio que busca una limpieza étnica. Son graves, masivas y repetidas violaciones del derecho internacional humanitario las que cometen cada día los colonos y el ejército israelí en Cisjordania y en Jerusalén Este.

