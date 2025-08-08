Europa ante el espejo de un genocidio

La Franja de Gaza vive una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, ... más de 70.000 personas han muerto, la mayoría civiles, incluidos miles de niños. Hospitales destruidos, desplazamientos masivos, hambre generalizada y una infraestructura sanitaria colapsada nos debe llevar, sin atisbo de duda alguna, a afirmar con vehemencia que estamos ante un auténtico genocidio que busca una limpieza étnica. Son graves, masivas y repetidas violaciones del derecho internacional humanitario las que cometen cada día los colonos y el ejército israelí en Cisjordania y en Jerusalén Este.

Ante este panorama, la respuesta europea ha sido, cuando menos, contradictoria. La Unión Europea ha sido incapaz de emitir una posición común ante la devastación en Gaza. Países como Alemania, Austria o República Checa han cerrado filas con Israel, defendiendo su «derecho a la autodefensa» incluso después de que la Corte Internacional de Justicia advirtiera en enero de 2024 sobre un riesgo real de genocidio». Otros gobiernos, como los de Irlanda, Bélgica y Noruega (fuera de la UE, pero alineado en política europea), han adoptado una postura más crítica. Especial orgullo merece la posición clara y contundente del Gobierno de España reconociendo el Estado de Palestina con las fronteras anteriores a 1967. La división política europea ha tenido consecuencias tangibles: falta de liderazgo en el escenario internacional, parálisis diplomática y pérdida de credibilidad moral.

Al reconocimiento de España en 2024 se sumarán Francia, Reino Unido y Canadá, siendo los primeros países del G7 que tratarán a la Autoridad Nacional Palestina como un igual. Todos lo harán en septiembre, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Es un paso que ya han dado 147 países del planeta (once de ellos europeos) pero que, sin desmerecer al resto, es distinto. Porque por historia, posición, dinero y armas, Francia, Reino Unido y Canadá pesan, influyen y arrastran.

Ante la intransigencia del Gobierno de Netanyahu, la UE no ha logrado, desde hace un año y medio, hacer valer ni su compromiso con los derechos humanos fundamentales, ni su defensa del derecho internacional y del multilateralismo, ni su posición tradicional a favor de la solución de los dos Estados. Esta inacción ya ha perjudicado gravemente la posición geopolítica de la UE y de sus Estados miembros, no solo en el mundo musulmán, sino en todo el mundo. La diferencia manifiesta entre la firme reacción de las instancias europeas ante la agresión rusa contra Ucrania y su pasividad ante la guerra en Gaza ha sido ampliamente utilizada por el autócrata Vladímir Putin contra la Unión Europea.

La inacción europea ante el genocidio palestino ha reavivado el debate sobre la memoria histórica del continente. Me pregunto dónde quedó el 'Nunca Más' recordando las promesas hechas tras el Holocausto, Ruanda o Srebrenica. La aparente incapacidad de aplicar principios universales de derechos humanos fuera del contexto europeo pone en entredicho el relato moral de la UE como baluarte de la legalidad internacional. El tiempo corre, y Europa está ante una disyuntiva ineludible: o reafirma su compromiso con los derechos humanos —aunque ello implique cuestionar a aliados históricos—o seguirá erosionando su legitimidad.

Es urgente suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel establecido en 2000 a raíz de los Acuerdos de Oslo y que Israel ha violado claramente, bloquear las entregas de armas a este país, prohibir las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales y la utilización del espacio aéreo europeo a Netanyahu tras la orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional. En suma, la UE y sus Estados miembros no pueden retrasar más una decidida política de sanciones que detengan la masacre.

A pesar de las posiciones oficiales, las protestas ciudadanas no han cesado. Desde Londres hasta Estocolmo, pasando por París, Roma y Barcelona, millones de personas han salido a las calles en los últimos meses para exigir un alto el fuego, el fin del bloqueo a Gaza y sanciones a Israel por crímenes de guerra. En este contexto, los socialistas de La Rioja aplaudimos el trabajo de sensibilización que llevan adelante colectivos como acampadaXpalestina en La Rioja, Amistad con Palestina, Amnistía Internacional y PararLaGuerra, entre otros.

Negar un hogar a las personas es un elemento esencial del apartheid que Israel impone a la población palestina. La desposesión de la población palestina no ha cesado y la nakba se ha convertido en símbolo de la opresión que palestinos y palestinas sufren cada día, desde hace décadas. Porque no podemos permanecer ajenos a la masacre de un pueblo, debemos condenar y actuar. Los principios fundacionales de nuestro continente son incompatibles con cualquier forma de complicidad.