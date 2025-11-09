LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ahmed al-Shara, actual presidente de Siria. AFP

Carrera fulgurante

Ahmed al-Shara, de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado como presidente de Siria

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El caso del actual presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es digno de análisis en todas las cancillerías y escuelas diplomáticas del mundo. En pocos ... años ha pasado de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado y reconocido como presidente de un país tan peculiar y estratégico como Siria, tras más de diez años de sufrir varias guerras al mismo tiempo y de lograr la huida del dictador Bachar al-Assad y su entorno tras la pérdida de influencia de Rusia. La iniciativa de Arabia Saudí de incluir a Al-Shara entre los invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita hace seis meses a Riad, significó una apuesta clara saudí por un cambio radical en la posición siria en el escenario regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  3. 3 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    Detalles que no se te pueden pasar al pagar la fianza para comprar un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Carrera fulgurante

Carrera fulgurante