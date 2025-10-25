LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Crítica de teatro

Si esto también es un hombre

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:27

Comenta

Considerad si es un hombre –como escribió Primo Levi después de Auschwitz– quien muere entre miles de cuerpos esqueléticos más, entre millones. Considerad además si ... es un hombre el soldado que sujeta el perro, el que dispara arbitrariamente al prisionero o el que da la orden de abrir el gas. Considerad ahora si también es un hombre el descendiente de aquel genocidio de entonces convertido en verdugo nuevo de un nuevo genocidio. Y considerad, por último –como habrá que escribir después de Gaza– si una niña despedazada por las bombas, si un niño muerto de hambre en Palestina, no son acaso hombres y mujeres sin mañana. Consideradlo.

