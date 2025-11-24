LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viejo y tonto

El viernes fui a hacerme unos análisis médicos y el sanitario que me extraía la sangre me piropeó

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

El viernes fui a hacerme unos análisis médicos y el sanitario que me extraía la sangre me piropeó. No alabó mi belleza, mi estilo ni ... mi voz, solo exclamó admirado: «¡Qué buena vena tiene usted!». A partir de cierta edad, los mejores piropos, los que de verdad valoro, son los que se refieren a mi cuerpo, pero no ponderando mis virtudes estéticas, sino mis síntomas de buena salud. Mi madre es como yo. Tiene 96 años, no se levanta nunca de su silla de ruedas y está bastante despistada, pero cuando va al médico, no se fija en los consejos para evitar infecciones de orina ni en la multitud de pastillas que le recetan, sino en los elogios de las enfermeras, que celebran su cutis terso por ser síntoma de vitalidad y garantía de longevidad: «Tiene usted la piel como una joven de 60».

