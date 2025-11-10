LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Belzunce, con la portada de su último libro sobre periodismo. José Ramón Ladra

Periodismo ahora

A la última ·

Donde desaparece la prensa local, aumenta la corrupción... «El momento es histórico»

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Me asusta la muerte, pero la asumo. Me aterra la muerte de los periódicos, pero no la asumo. En julio, hará 40 años que escribo ... en prensa local. Mi primera columna pudieron leerla 5.000 lectores. Esta tiene 20 millones potenciales. ¿Por qué temo entonces? Llevo un mes enredado con el futuro del periodismo. Cada día he leído un capítulo del libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' de Fernando Belzunce. He asistido a los coloquios sobre periodismo que mantuvieron, en la VI Bienal Vargas Llosa, 14 especialistas en el tema. Tras un mes encerrado con un mismo problema, me pregunto si tiene razón Juan Luis Cebrián cuando asegura que los periódicos son zombis, muertos que creen estar vivos, o Juan Manuel de Prada, que sigue creyendo «en la palabra escrita porque cala más hondo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos generaciones y un destino: la viña
  2. 2 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  4. 4

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»
  5. 5

    Brigitte no tiene pene
  6. 6

    Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas
  7. 7 «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»
  8. 8

    El acento riojano conquista las redes sociales
  9. 9

    Siete voces expertas reivindican el retorno del códice 60 a La Rioja
  10. 10

    Promesas de petróleo bajo suelo riojano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Periodismo ahora

Periodismo ahora