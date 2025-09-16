Construcción: vida Destrucción: (?)

Soy arquitecto. Mi marco de vida profesional es proyectar y construir espacios habitables, seguros, higiénicos y confortables para el desarrollo vital de los seres humanos; ... fundamentalmente edificios residenciales en los que buscamos posibilitar el desarrollo de una vida plena y feliz para sus moradores.

Sé los grandes esfuerzos que conlleva la realización de una construcción de esta naturaleza: desde su concepción en un proyecto «sentido y con alma», interminable de planos, cálculos, cifras y datos presupuestarios, hasta el duro y arduo proceso de construcción con la aportación de un sinfín de medios humanos, materiales, equipamiento técnico y mucha inversión económica y organizativa, para alcanzar ese día en el que culminan tantos desvelos y sus propietarios acceden por primera vez a su espacio vital, su lugar en el mundo, el seguro reducto de su intimidad y vida familiar. Pero también, como vemos, de manera tan explícita, lo fácil que es su brutal destrucción.

Las imágenes que vemos diariamente en televisión nos muestran la aterradora aniquilación de tantas edificaciones, de tantos barrios y pueblos. Se nos hace imposible comprender tan miserable desprecio por la vida. Y, todo ello, al parecer para algunos, siguiendo un «mandato divino» y situándose moralmente por encima de quien les acusa de su barbaridad genocida.

Tras la II Guerra Mundial y el final de la Alemania nazi, consumadas las sentencias del Juicio de Nuremberg y Tokio, mi generación, nacida inmediatamente después, ha vivido en una frágil burbuja, pero convencidos que la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y el Derecho Internacional Humanitario de los posteriores convenios de Ginebra (1949), nos garantizaba un mundo más equilibrado y estable, capaz de imponer la razón sobre la fuerza y la barbarie.

Pero nos hemos formado en la vieja tradición de la cultura europea forjada por los grandes pensadores de la Filosofía Griega y Romana, del cristianismo y la distinción entre «el bien» y «el mal», el hermanamiento, la solidaridad y el bien común, como desarrollo personal y de la sociedad en su conjunto.

Creíamos que las Instituciones Nacionales con sus avanzadas legislaciones estaban reguladas con bases más o menos comunes y bajo el control de sus órganos judiciales y sancionadores.

De igual manera, en el contexto internacional, tras la creación en 1998 del Tribunal Penal Internacional, con sede en la Haya, para juzgar guerras de agresión, crímenes de guerra y de lesa humanidad, podíamos creer que estábamos en un mundo más avanzado y seguro, sin posibilidad de volver a producirse un genocidio. Pero estamos viendo que no, ante el horror y destrucción que diariamente observamos, mientras que aquellos que ejercen la agresión y el crimen se presentan ante nosotros sin despeinarse, con toda su impunidad y arrogancia, como salvadores y protectores ante el mal que nos acecha. Son estos, a pesar de su experiencia, precisamente los que no reconocen al Tribunal Penal Internacional: Netanyahu y sus cómplices, Trump, Putin, ... necesitan ausencia de control ante sus previsibles desmanes. ¡Impunidad!

Estamos en una fase de la humanidad en la que el retroceso es claramente evidente: la fuerza se impone a la razón. ¿Cuánto tiempo la comunidad internacional puede aguantar así, ante tanto abuso y horror? ¡El Mundo, como suma de personas que habita la tierra, ha enfermado!

Vivimos el privilegio que nos ofrece el marco de esta ciudad, de este país y, aun con nuestras dificultades tenemos a nuestro alcance un sinfín de distracciones; vibramos con los éxitos deportivos, y nos tomamos unos pinchos con los amigos por la calle Laurel, ¿ante la intrascendencia del horror?

¡No! Hemos de levantar la voz y decir que no están en la verdad, que no pueden usar el nombre de Dios en vano. Si piensan así, su intelecto es pura materia, no hay en ellos nada Superior. Su corazón no puede albergar el calor y reflejo de la Divinidad de la que todo ser humano, por su naturaleza puede alcanzar.

Como decía Hannah Arendt, tras el juicio de Nuremberg, y ante lo que vemos a diario, estamos y convivimos con la «banalidad del mal». ¿Hasta cuándo seremos capaces de soportar tanta destrucción y tanto sinsentido y soportar a líderes tan deshumanizados? Estamos ausentes de lideres que levanten la voz, que pongan la razón por encima de la fuerza, que miren al «ser humano», a la humanidad por encima de las riquezas. Que sean capaces de hacer entender y apreciar, como decía Heidegger, que, en cada uno de esos seres aniquilados, bajo los escombros o niños muertos por el hambre, vivía «una divinidad».