ZBE: Conrado Escobar frente al espejo

El alcalde de Logroño ha decidido implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San José y Madre de Dios. Lo ha hecho de manera ... apresurada, sin planificación ni diálogo con la vecindad, y con una gestión que deja más preguntas que respuestas. Porque, si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que no hay un plan real detrás de esta medida. La ley obliga a implantar una ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, sí, pero hacerlo bien requiere un trabajo serio, basado en criterios técnicos, con medidas complementarias y alternativas de transporte público. Nada de eso ha ocurrido aquí. El Ayuntamiento ha improvisado, y ahora pretende que los vecinos paguen las consecuencias.

San José y Madre de Dios han sido los elegidos. ¿Por qué estos barrios y no otros? El informe técnico encargado por el propio Ayuntamiento no lo aclara. No señala que esta sea la mejor opción ni recomienda su implantación aquí. Y, sin embargo, Conrado Escobar ha decidido imponerla en esta zona sin más explicaciones. ¿Responde a un criterio ambiental? ¿A un criterio social? ¿O simplemente es la opción más cómoda para evitar conflictos en otras partes de la ciudad?

Lo que sí sabemos es que el discurso del alcalde y el de su equipo no coinciden. Mientras él defiende que la ZBE es una imposición legal y no hay alternativa, sus concejales afirman que todavía están diseñando la ordenanza y perfilando los detalles. Entonces, ¿qué estamos debatiendo? ¿Una decisión firme o una idea a medio hacer? Esta falta de claridad genera desconfianza.

Y no es la primera vez. En la legislatura anterior, Conrado Escobar utilizó la movilidad sostenible como arma política para atacar al gobierno municipal. Ahora, ya en el poder, desmantela infraestructuras ciclistas, bloquea proyectos de movilidad y tiene que devolver fondos europeos destinados a mejorar la ciudad. Su gobierno no solo carece de planificación, sino que está actuando con una falta de coherencia alarmante.

Porque, si realmente apostara por la sostenibilidad, Logroño contaría con más transporte público, más opciones de movilidad y menos restricciones impuestas sin alternativas. Pero no es así. Su gestión es errática y contradictoria. El alcalde elimina infraestructuras que fomentan la movilidad sostenible y, al mismo tiempo, impone una ZBE sin medidas complementarias. No es una apuesta por la sostenibilidad, es un intento de justificar su inacción en otros ámbitos.

Vecinos y vecinas de San José y Madre de Dios llevan semanas haciéndose preguntas a las que el Ayuntamiento no responde. ¿Qué impacto tendrá esta medida en la movilidad del barrio? ¿Cómo afectará al comercio? ¿Dónde están las alternativas para quienes necesiten moverse en coche? La ZBE no puede ser solo una prohibición sin más, necesita soluciones que acompañen su implantación.

En otras ciudades, las ZBE han venido de la mano de mejoras en el transporte público, aparcamientos disuasorios, aumento de zonas verdes y peatonales, carriles bici bien diseñados... Aquí, en cambio, se eliminan infraestructuras ciclistas y de prioridad peatonal, se ignoran las mejoras en el transporte urbano y se aplican medidas sin contar con la vecindad. Este no es el camino.

Es preocupante que la política de movilidad del alcalde esté basada en improvisar e imponer. Los ciudadanos merecen ser escuchados antes de que se tomen decisiones que afectan a su vida diaria. No después, cuando ya no hay margen de maniobra.

Los vecinos de San José y Madre de Dios no piden privilegios. Una ZBE no puede ser solo un cartel en una calle: debe formar parte de un modelo de ciudad sostenible, con transporte eficiente, espacios peatonales y alternativas para todos los habitantes de la ciudad. Restringir el tráfico en una zona concreta sin mejorar el resto de la movilidad no es una solución, es una chapuza que intenta justificar la pésima gestión de Conrado Escobar.

Una ZBE no consiste solo en poner restricciones al tráfico, sino en transformar la ciudad para que realmente sea más accesible y menos contaminante. Y eso requiere planificación, algo que este equipo de gobierno ha demostrado no tener.

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que esta implantación se paralice hasta que haya un plan real. Un plan serio, con criterios técnicos, con medidas previas y con la participación vecinal. Porque las ciudades no se construyen a golpe de ocurrencias o con sometimientos. El alcalde de Logroño dice gobernar desde el consenso, pero lo hace desde la imposición. Su gestión de la ZBE lo coloca delante del espejo y desmonta todo su discurso. Él, que nos acusaba de autoritarismo, tiene como norma «decidir primero y preguntar después». Hacer política es tomar decisiones en virtud de un modelo de ciudad; es escuchar, dialogar y después decidir para construir ciudad. Justo todo lo contrario de lo que Conrado Escobar está haciendo.

¿Qué había de verdad en lo que decía entonces y que hay de verdad en lo que hace ahora? Que cada uno juzgue.