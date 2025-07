El odio no es una política migratoria

Vox ha vuelto a traspasar los límites del discurso político para instalarse sin pudor en el terreno del odio. En su ofensiva xenófoba más reciente, ... ha propuesto expulsar de España a entre siete y ocho millones de inmigrantes y sus hijos, bajo la excusa de que «no se han adaptado a nuestras costumbres». Esta propuesta no solo es inhumana: es una mentira peligrosa.

Según los datos del INE, actualmente viven en España alrededor de 6,3 millones de personas extranjeras, muchas de ellas con nacionalidad europea, residencia legal o incluso ya nacionalizadas. Es decir, Vox propone expulsar a más personas de las que realmente existen, incluyendo ciudadanos con DNI español y niños y jóvenes nacidos en nuestro país. No les importa, les basta con sembrar miedo.

Pero más allá de la mentira numérica, está la más profunda: la criminalización del diferente. Vox insiste en vincular inmigración con delincuencia, seguridad con exclusión, y cultura con pureza étnica. Utilizan términos como «remigración», «reconquista» o «sustitución demográfica» para disfrazar de propuesta política lo que no es más que un plan de limpieza social.

Los datos desmienten cada una de sus afirmaciones. El Ministerio del Interior no recoge tasas de criminalidad más altas entre la población inmigrante. Lo que sí influye en los índices delictivos es la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Y esas si son responsabilidades políticas.

A nivel económico, la inmigración es necesaria. Según el Banco de España, la aportación de la población inmigrante al crecimiento del PIB per cápita en los últimos años supera el 25%. Lejos de «colapsar» los servicios públicos, los sostienen: trabajan en hospitales, en residencias, en el campo, en la hostelería. Pagan impuestos, cotizan y muchas veces soportan condiciones laborales que muchos españoles no aceptarían.

Las palabras de Vox no tienen nada que ver con solucionar un problema real. Su único objetivo es generar un clima de miedo, que quiebre la convivencia y divida a la sociedad entre «los de aquí» y «los otros». Es una estrategia importada de la extrema derecha europea y norteamericana, basada en el resentimiento, el supremacismo y el racismo institucionalizado. Es una estrategia que quiere marcar la línea con la que relacionarse con el Partido Popular.

Cuando se señala a comunidades enteras, cuando se fomenta la idea de que hay ciudadanos de segunda, no tarda en llegar la agresión, el acoso o los ataques físicos

Frente a esta ofensiva, no basta con indignarse: hay que desenmascarar sus mentiras y defender activamente un modelo de país inclusivo, diverso y democrático. España no es una isla cultural; es una nación plural, con una historia de migraciones, mestizajes y enriquecimiento mutuo. No necesitamos menos inmigrantes, necesitamos más políticas de integración, más derechos laborales y más educación en la convivencia.

Quienes hoy alimentan el discurso del odio no lo hacen por ignorancia: lo hacen con cálculo. Saben que el miedo da votos. Pero el miedo también destruye. Destruye barrios, familias, vínculos, destruye lo que nos hace verdaderamente humanos. Pero eso les da igual.

Solo hay que observar. Torre Pacheco, donde el odio no se queda en los discursos: se traduce en violencia, en miedo... Cuando se señala a comunidades enteras, cuando se fomenta la idea de que hay «ciudadanos de segunda», no tarda en llegar la agresión, el acoso o los ataques físicos. No es una casualidad que la convivencia este en peligro en los municipios donde la ultraderecha agita el miedo. Es una consecuencia directa. Y son a ellos, a los que siembran odio desde sus altavoces políticos, y a los que mantienen silencios cómplices, a los que hay que responsabilizar del clima que están creando.

Por eso esta tribuna no es solo una crítica política. Es una llamada urgente a la conciencia de toda la ciudadanía, a los que influyen en nuestra juventud mediante las redes sociales, y a las personas que con sus pequeños actos son referentes de otras: en política, periodismo, cultura, deporte... o en su vida diaria. Llamada urgente a no ceder al discurso fácil del «ellos contra nosotros», que convierte el miedo en consigna y el odio en política de Estado. A no mirar hacia otro lado cuando se señalan a nuestros vecinos, compañeros de trabajo o hijos de nuestros amigos, solo por tener un acento distinto o un apellido que no suena «español».

Es una invitación a despertar y entender que lo que está en juego no es un debate técnico sobre migración, sino el tipo de sociedad que queremos ser: una donde los derechos se reconocen por ser personas, no por haber nacido en un lugar determinado o por la cultura a la que pertenezcas.

No permitamos que el odio se normalice. Que las ideas más oscuras de nuestra historia se repitan disfrazadas de modernidad. La dignidad no se expulsa. La humanidad no se deporta. Y quienes hoy callen ante estas barbaridades, mañana podrían lamentar haber sido cómplices del silencio.

Defender una sociedad plural no es ingenuidad: es responsabilidad. Y en tiempos de ruido y odio, la empatía y la verdad son actos de valentía. Respondamos en todos los ámbitos que estén a nuestro alcance.