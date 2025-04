Frente al odio, convivencia

Hace unos días, una concejala de Vox en el Ayuntamiento de Logroño volvió a ridiculizar públicamente el compromiso de esta ciudad con la acogida y ... la convivencia. Lo hizo desde su cargo público, en redes sociales, con un mensaje en el que vinculaba de forma explícita a mujeres musulmanas con una supuesta amenaza a nuestra cultura.

Ese mensaje no es un caso aislado. Es un ejemplo más de una estrategia política perfectamente diseñada: sembrar desconfianza, enfrentar a la ciudadanía y blanquear discursos que alimentan el odio. Lo hemos visto también en las mociones que su grupo ha intentado presentar dos veces en este pleno municipal. Mociones que contenían afirmaciones incompatibles con el respeto a los derechos humanos y con la normativa municipal que rige la vida democrática en nuestro ayuntamiento. Mociones que conseguimos frenar gracias al trabajo político del Grupo Municipal Socialista presentando sendos informes a la presidencia del pleno.

Pero tan peligroso como ese discurso es el silencio institucional que lo permite. Porque frente al odio, no basta con decir que se está en contra. Hay que actuar. Y en eso, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha fallado estrepitosamente.

No es momento de equidistancias ni de indiferencias. Es momento de abrir los ojos y situarse

En julio de 2024, el Pleno aprobó una moción socialista para impulsar un Acuerdo Municipal contra los Discursos de Odio. Un acuerdo que incluía medidas de sensibilización, educación y acción institucional. Fue aprobado por mayoría, pero desde entonces no se ha hecho absolutamente nada.

Mesas, fotografías... pero ni una sola acción. El primer punto de la moción, que exigía convocar a los grupos políticos y a la sociedad civil que trabaja en este ámbito para construir un acuerdo contra los discursos de odio, sigue sin cumplirse y realmente en esta situación hubiese sido muy útil para mostrar una respuesta firme y unitaria.

El alcalde ha optado por el silencio. Un silencio que, ante discursos de odio, no es neutral: es cómplice. Y quienes creemos en la democracia y en la convivencia no podemos quedarnos callados.

La islamofobia no tiene nada que ver con preservar nuestras tradiciones. Todo lo contrario: quienes usan esa excusa están atacando el verdadero sentido de la convivencia. El paradigma de la interculturalidad nos enseña que las culturas no compiten, dialogan. Que la identidad no se protege excluyendo, sino compartiendo.

Y conviene recordar que estos discursos no son inocuos. Empieza como una frase en redes sociales, una broma sarcástica o una propuesta sin competencia en un pleno, pero busca puede generar miedo y marginación lo que incluso puede culminar en violencia. Por eso las instituciones debemos ser tajantes. Porque tenemos la responsabilidad de frenar esa espiral.

Logroño debe seguir siendo ejemplo de esa convivencia en igualdad. Una ciudad que no tolere que se estigmatice a personas por su origen o su religión. Una ciudad que no normalice discursos que degradan los valores democráticos.

Porque esto trata de saber distinguir entre lo que construye ciudad y lo que la fractura, de cómo tratamos al otro y del tipo de sociedad que queremos ser. Esto va de lo que se dice. Y de si estamos dispuestos a consentirlo o a enfrentarlo. Cada logroñés y logroñesa debe preguntarse: ¿qué ciudad queremos ser? ¿Una ciudad que calla mientras se señala a una vecina por cómo viste, o una ciudad que protege a quien lo necesita? ¿Una ciudad que normaliza el desprecio, o una ciudad que educa, que cuida, que construye convivencia desde el respeto?

Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir defendiendo una Logroño diversa, acogedora y valiente. Vamos a seguir trabajando para que el Ayuntamiento no sea cómplice del odio, ni refugio de quienes quieren enfrentar a unos vecinos con otros.

No es momento de equidistancias ni de indiferencias. Es momento de abrir los ojos y situarse. Frente a la mentira, convivencia. Frente al miedo, derechos. Frente al odio, siempre, convivencia.

Que nadie se equivoque: cada palabra cuenta, cada silencio pesa, y cada posicionamiento define.

Frente al odio, elijamos convivencia. Siempre.