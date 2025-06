Suspenso en primero de Humanidad

Educación en valores» es una de esas pocas expresiones que consiguen un sorprendente, podríamos decir que unánime, consenso. A nadie se le ocurriría decir que ... hay que «educar sin valores». La expresión «educación en valores» suele ser utilizada en la descripción de muchos centros educativos, de diferentes niveles, a la hora de establecer su ideario. Es muy probable que, cuando se trata de delimitar la expresión, y nos preguntemos «de acuerdo, y, ¿con qué valores hay que educar?», nos vengan a la mente conceptos tales como respeto, empatía, responsabilidad, justicia y solidaridad. Cuestión distinta parece conseguir el paso de las palabras a los hechos, cuando toca activar dichos valores educativos para aplicarlos en la práctica.

La Universidad, como institución educativa, no solo no puede ser ajena a los principios de la «educación en valores», sino que siendo la que ostenta el mayor nivel académico, debería ser una de sus mayores promotoras. En nuestro ámbito territorial, la Universidad de La Rioja (UR), como institución pública y por tanto financiada con los impuestos de las riojanas y los riojanos, debería ser una de los adalides en la promoción de la «educación en valores».

Por ello, resulta completamente desgarrador que en el equipo de dirección de la UR, liderado por su rectora Eva Sanz (cuya especialidad académica está, precisamente, en el ámbito de la educación) sean ajenos a la empatía, a la responsabilidad y a la justicia. Solo así se puede calificar su postura tras la petición realizada por el 'Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino de la Universidad de La Rioja' de que se denunciara el contrato de financiación de un proyecto europeo liderado por Technion, Instituto Tecnológico de Israel, en el que participa un equipo de investigación de la UR.

Como institución pública, la UR debería ser adalid en la promoción de la «educación en valores»

Technion es el instituto tecnológico de referencia para la investigación en temas de inteligencia y armamento, armamento que está siendo utilizado, mientras usted lee estas líneas, por el Ejército de Israel para ejecutar el exterminio de la población palestina. La vinculación de Technion con la investigación militar está bien documentada por multitud de fuentes, entre las que podemos citar el informe elaborado en el año 2022 por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, en el que se detalla como Technion mantiene estrechas colaboraciones con Elbit Systems, un grupo que vende armas (drones y sistemas de mortero, entre otras) anunciándolas como «testadas en combate»... en Gaza.

En este contexto, es fundamental recordar que el 30 de mayo de 2024 el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja se adhirió a la política en relación con el genocidio en Palestina de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, política que en particular incluye la siguiente disposición: «Revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario». A la vista de todo ello, instamos, una vez más, a las personas que ejercen el gobierno de la Universidad de La Rioja a revisar y suspender el acuerdo de colaboración con Technion, para que eviten alcanzar la peor calificación posible: suspenso en la asignatura obligatoria de primero de Humanidad.

Esperanzadoramente, hay otros ámbitos educativos en los que la defensa de los Derechos Humanos sí se considera una prioridad. Precisamente en el día de hoy, 4 de junio, tendrá lugar la primera acción de la recién constituida organización 'Educación por Palestina La Rioja', que durante la mañana realizará concentraciones en muchos centros educativos riojanos para educar en valores en torno al tema de Palestina.

Y más allá de los entornos educativos, la sociedad no calla, y también hoy mismo, por la tarde, comenzará a las 20.00 horas una concentración en la plaza del Espolón, convocada por Amistad por Palestina y Acampada por Palestina. Concentración permanente «hasta que se deje de matar en Gaza», según dichas organizaciones.

La Universidad de La Rioja es una institución que respeta el conocimiento y la ciencia, que siempre deben basarse en hechos. Y es un hecho que, tal y como refleja con detalle el portal web de Technion, este centro de investigación está profundamente implicado con el Ejército de Israel, que está cometiendo un genocidio en Gaza. Hacemos un llamamiento al personal investigador de la Universidad de La Rioja para que no sea cómplice y no manche sus manos de sangre inocente. Y exigimos al equipo de dirección de la Universidad que no manche las nuestras con su decisión de mantener un proyecto que nos impide progresar adecuadamente en la asignatura obligatoria de Humanidad.