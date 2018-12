Invierno demográfico Se echan de menos medidas de choque que no aplacen el imperativo fomento de la natalidad a más de diez años vista Martes, 18 diciembre 2018, 23:16

La acentuada crisis demográfica que registra La Rioja -superior incluso a la que sufre España en su conjunto, que no es menor- es el principal reto de entre los grandes desafíos en los que la región se juega su futuro. La magnitud del problema y su extrema complejidad contrastan, sin embargo, con la ausencia de una respuesta de magnitud semejante por parte de las administraciones públicas. Sin restar valor a las iniciativas en este campo del Ejecutivo regional, que aunque ha tardado finalmente ha tomado conciencia de la encrucijada demográfica a la que se enfrenta, sí se echan de menos medidas de choque que no aplacen el imperativo fomento de la natalidad a más de diez años vista. Un problema el perontorio exige soluciones urgentes. Y éstas deben ser adoptadas desde la imaginación y, sobre todo, desde la cartera. No en vano, la gran mayoría de los jóvenes a quienes les correspondería ahora asumir la responsabilidad de procrear se escudan en las razones económicas para justificar su negativa a tener hijos o el motivo por el que no tienen más de un descendiente. Remover los obstáculos que les disuaden de ser madres o padres requiere de una estrategia transversal que incluya, entre otros elementos, la creación de empleos suficientes y de calidad para los jóvenes, viviendas más accesibles y una conciliación de la vida laboral y familiar efectiva que vaya más allá de las buenas intenciones sobre el papel. El implacable desplome de la natalidad acelera una tendencia que pone en peligro el Estado de bienestar tal y como lo conocemos y afecta desde las pensiones a la sanidad. La dimensión del reto y su importancia social y estratégica justificarían un gran pacto de Estado al respecto.