Escribo esto el viernes. Hay una estampa, una escena que yo recuerdo como, digamos, sagrada. Lo sagrado entendido como incontestable; incontestable por emocionante; emocionante por primordial; primordial por natural; natural por literalmente mamífero: el dar de mamar a una criatura. Donde sea, cuando sea. Cuando toque la hora de la toma. La primera teta que recuerdo no es la de mi madre; no puede serlo, claro, aunque le deba todo; sino la de alguna otra madre en el Espolón, siendo yo niño, uno niño ya destetado. Lo que se decía antes 'sacarse una teta' y amamantar a la criatura; ante la más absoluta aprobación y alegría tácita del resto de las personas, mujeres, hombres y niños que se encontraban a esa hora en el Espolón. En tiempos en que -en cambio- no se permitía bajo ningún concepto el mostrar el pecho en ninguna fotografía o película; mucho menos película. Miento: era tan consensuando, tan a prueba de régimen (político) el dar el pecho que hasta en la película de Fernando Fernán Gómez El mundo sigue (1965) se veía la teta ¡desnuda! de Lina Canalejas amamantando a su hijo. Luego se proscribió la película, sí, pero no por la teta de Lina Canalejas -una teta, por lo demás, en blanco y negro, sin el rosa carnal de una mama- sino por la mala leche de la censura. Y eso que en la imaginería cristiana (no era lo mismo el cristianismo que el nacional catolicismo) la teta, o amputada en el caso del martirologio (Santa Águeda, por supuesto, la patrona del cáncer de mama; escribo esto en su día, celebrado muy lejos del tormento, a cielo abierto, en la calle, con música, luz, lluvia y complementos rosa carnal), o la teta nutricia, constituían todo un motivo, un gran tema, con sus variantes. Ahí están la Virgen de la leche (la de Santo Domingo de la Calzada, sin ir más lejos) y otras vírgenes pintadas -flamencas, me vienen ahora- sacándose la teta. Un amamantamiento explícito. O el niño Jesús que, directamente, le busca con la mano el pecho a su madre bajo la ropa (la virgen renacentista de Morales). O la impresionante Virgen de Jean Fouquet, que espera al niño a pecho descubierto; un pecho perfecto, torneado, sexy, como una cúpula, liberado de un corpiño casi metálico. O vírgenes que dan de mamar a no tan niños, si bien santos, como San Bernardo, al que la virgen (de Alonso Cano) premia su devoción con un chorro de leche; un chorro que traza un arco finísimo y certero de pezón a boca. Una auténtica vía láctea. A porrón. Siempre me ha emocionado este consenso irrompible, como de especie (en lo mejor que tenemos) sobre la libertad de amamantar; de sacarse una teta entre el vestido, bien levantándolo, bajándolo o retirándolo; en un espacio público, el que sea (un parque, una cafetería, el Metro); de mostrar el pecho en toda su hermosura, rebosante, comunicativo y venoso (el mapa de afluencias que es la ubre) y 'dar de mamar': ese verbo que se te llena la boca pronunciándolo. Pues esta escena es intocable. Citaba antes la secuencia de Lina Canalejas amamantando con explicitud en el cine español de 1965. Para mí el plano nutricio de nuestro cine y de España es aquel en que Rosa, Florinda Chico -a modo de ama de cría, la 'gota de leche'-, le mostraba sus pechos en Cría cuervos (1976) a Ana Torrent; una película sobre la crianza trágica y la desnutrición generacional. Este brevísimo plano, visto no visto, un inserto de dos o tres segundos, y en el que toma de leche y toma de cámara coinciden es un desnudo total, porque son muchas las cosas que se desnudan: secretos no dichos en la superficie de la familia. Todo empieza como una escena de cocina, mientras Rosa limpia patatas. Pero el desarrollo del diálogo y de la acción le llevan a niña y criada a ir mucho más lejos, a esa franja, privativa de los niños y de los menestrales en que afloran verdades. El déficit materno que sufre Ana, de ocho años, y la figura púber de su hermana mayor, han provocado en ella una preocupación sobre el volumen del pecho y sobre la lactancia que le hace ir amamantando a una muñeca que -se queja- le muerde. Rosa destapará que ella tiene cuatro hijos más uno que murió, y que fue la que crió realmente a Ana, pues a su madre oficial no le subía la leche. Salen el dolor, la muerte, la ausencia (otro hijo de Rosa emigró a Alemania). Ana quiere ver los pechos de Rosa, y ésta -que no lleva sujetador- accede. Y entonces Florinda Chico resuelve con desinhibición, rapidez, y naturalidad. Son muchos años de vida y de profesión para andarse con barroquismos. Ana descubrirá, por primera vez, la fuente de su nutrición. A la que ha sido, materialmente, su madre. Y sólo le sale exclamar: «¡Qué grandes!».