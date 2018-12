Interpretando Al día siguiente de la irrupción de Vox en Andalucía, el Congreso aprobó una subida salarial del 2,5% para los diputados FELIPE BENÍTEZ REYES Viernes, 21 diciembre 2018, 23:54

A estas alturas, no hay charlista, ya sea profesional o meramente aficionado, ya sea de plató televisivo o de barra de bar, que no nos haya ofrecido su interpretación científica sobre el éxito electoral de Vox en Andalucía. No puede decirse que sean interpretaciones coincidentes, ni siquiera medianamente convergentes, sino más bien versiones libres de un fenómeno al fin y al cabo insondable: si un reportero le acerca un micrófono a unos cuantos votantes de esa formación, uno dirá que lo hizo por defender la unidad de España, otro que para evitar que los moros nos impongan el ramadán y otro porque le gustan las corridas de toros. Y así. Sea como sea, de ese cóctel emerge un electorado seducido por la irracionalidad de un discurso disfrazado de resolutivo, sencillo y sin matices: «Los problemas del país no se arreglan por la sencilla razón de que los políticos son unos vividores. Pero aquí estamos nosotros». Aparte de que en toda ideología retrospectiva suele haber un componente retrógrado, la simplificación del mensaje político tiene la virtud de arraigar -al margen de la razón y de la realidad misma- en los bienaventurados que disfrutan de una mente tan simple -o más- que el discurso en cuestión.

Las interpretaciones en torno al fenómeno Vox podrán ser múltiples, pero su detonante quizá no tanto: una utopía que ofrece soluciones milagrosas, la reparación expeditiva de un descontento social en que se mezcla lo abstracto con lo concreto: la patria y el IPC, la bandera y la tauromaquia, la legión y la inmigración, etcétera. (Incluso la hípica.) A la carta. El problema es que lo que para unos supone una utopía para otros representa una distopía, y esa es la historia básica de la humanidad: un conflicto entre espejismos ideológicos, una bipolaridad retórica. Los mensajes políticos de brocha gorda suelen basarse más en la indignación ante los problemas que en las claves de gestión para solucionarlos, y de ahí su eficacia: no hay que razonarlos, ya que basta con sentirlos. (Por lo demás, es posible que, en su candidez, tanto PP como PSOE pensaran que su historial de corrupciones no iba a tener un coste electoral, dando tal vez por hecho que a la gente le entusiasma el que sus gobernantes se enriquezcan a costa de sus impuestos. Pero el caso es que la gente es como es).

Nada más conocerse el resultado de las elecciones andaluzas, Iglesias llamó a la movilización ciudadana en las calles para deslegitimar lo que dijeron las urnas. El problema es que a las calles van a echarse no sólo los contrarios a Vox, sino también sus partidarios. Y nos vamos a entretener.

Eso sí, al día siguiente, para ir neutralizando este populismo de derecha dura, el Congreso aprobó una subida salarial del 2,5 % para los diputados y para sus cargos de confianza.