Insulto a las víctimas Editorial Los homenajes de la izquierda abertzale a etarras condenados por graves delitos reflejan falta de ética y un intento de legitimar el terrorismo DIARIO LA RIOJA Martes, 30 julio 2019, 08:39

Casi ocho años después de que una ETA derrotada por el Estado de Derecho anunciara el cese definitivo de las armas, la izquierda abertzale se resiste a romper amarras con su pasado más tenebroso. Si ya resulta hiriente su empecinado rechazo a condenar el terrorismo y a cualquier atisbo de autocrítica por su connivencia con él, los homenajes públicos en los que vitorea como héroes a pistoleros con repugnantes delitos a sus espaldas, excarcelados tras cumplir sus condenas, constituyen una abominable afrenta a la memoria, la dignidad y el dolor de las víctimas. Un insulto intolerable que refleja la ausencia de ética y la ínfima catadura moral de sectores minoritarios de la sociedad vasca narcotizados aún por el hechizo de la violencia.

El exdirigente de ETA José Javier Zabaleta, 'Baldo', condenado por seis asesinatos, y Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, a quien mantuvo en condiciones inhumanas en un zulo durante 532 días, fueron recibidos el pasado fin de semana en Hernani y Oñati como si hubieran protagonizado memorables hazañas. Como si las acciones por las que han permanecido en prisión merecieran el más mínimo reconocimiento popular. Los actos de homenaje tributados a ambos terroristas van más allá de una despiadada humillación a las víctimas, sometidas así a un sufrimiento adicional al causado por la actividad criminal de la banda. Detrás de ellos existe un evidente intento de legitimar la macabra historia de ETA por parte de quienes en su día jalearon, ampararon o buscaron coartadas al tiro en la nuca o el coche bomba como vías para lograr objetivos políticos.

De ahí que estén plenamente justificados la indignación de las víctimas y la decisión del Gobierno central de trasladar a la Fiscalía los «inadmisibles» homenajes por si fueran constitutivos de delito. También la firme exigencia del Ejecutivo vasco de que se dejen de organizar bienvenidas a etarras «por sensibilidad y respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de las familias». La convivencia normalizada en Euskadi no avanzará mientras la izquierda abertzale no asuma que no hay justificación para el terrorismo y que nunca debió suceder, y haga una pedagogía democrática entre sus bases de forma que dejen de ser ensalzados los verdugos que tanto daño han generado.