Inmigración y migrantes

El fenómeno migratorio no se puede reducir a los brochazos buenistas o excluyentes. La rotunda realidad impone unas reglas nada sencillas. España es hoy uno de los países naturales de entrada y tránsito a Europa. Ceuta y Melilla son pasos de una extraordinaria complejidad operativa donde la labor de Guardia Civil y Policía Nacional es ejemplo de profesionalidad y sensibilidad. Y, además, compartimos una frontera marítima de intensos tráficos: el Mediterráneo, mar de esperanzas, tragedias y botín de desalmados.

En este contexto no caben atajos, ni reproches, ni ensoñaciones ingenuas. Sin una gestión ordenada del fenómeno, ocasionaremos más daños que beneficios a los migrantes y el enriquecimiento de los traficantes de personas. Estamos ante la imperiosa necesidad de una política de Estado con la mirada en Europa. Y, en mi opinión, debemos tener claros los principios sobre los que articular la gestión del fenómeno migratorio. Apunto los que considero básicos.

El primero es el de la legalidad. Nos encontramos ante una cuestión internacional. Así pues, desde el respeto a los tratados internacionales, pasando por las leyes de extranjería, la ley es el ámbito natural de toda democracia.

El segundo es el principio de la solidaridad. Y en este terreno, donde emerge con intensidad la perspectiva humanitaria, es en el que hemos de ajustarnos al código ético universal: los Derechos Humanos. España cuenta ya con una larga y acreditada trayectoria y diariamente la Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, despliegan profesionalidad y humanidad a raudales en el Mediterráneo. Casi 10.000 migrantes han sido rescatados por Salvamento Marítimo sólo en el pasado mes de julio, sin estridencias ni aparatos mediáticos.

El tercero, el más delicado, el más impopular. El principio de responsabilidad. Este asunto no trata de fotografías para Instagram ni postureos. Estamos ante uno de los mayores retos demográficos europeos. Está en juego la hechura de una sociedad abierta y segura cimentada en una tradición cristiana. Precisamente, en este principio late otro: seguridad. Sin seguridad no hay libertades y sin libertad no hay democracia. Así de simple. Unas fronteras seguras son indispensables para España, para Europa y para el bienestar del propio migrante.

Y el cuarto, la coordinación. Una arquitectura institucional compleja, reclama espacios estables de cooperación y colaboración. Tenemos que contar con instrumentos ágiles gobierne quien gobierne.

Por todo ello, nuestro sistema nacional debe ser sólido, flexible y permanente. Una respuesta eficaz como país de entrada y tránsito. Debemos ser exigentes con la UE, porque somos la puerta al sueño europeo. El sistema español debe ser estratégico y con la mirada en los países de origen. Por ética y conveniencia, hemos de intensificar ayudas y herramientas con los territorios empobrecidos.

En tiempos de inestabilidad y angustias parlamentarias como los actuales, la única fórmula institucionalmente sensata es concentrar esfuerzos en un pacto que ordene los recursos públicos y sociales a partir de lo que ya hacemos bien, que es mucho. Un pacto que permita definir y revisar también los protocolos de lo urgente como la atención a los migrantes menores no acompañados sin caer en esas simplificaciones de los cupos. Son personas y será más razonable gestionar perfiles y no números. La mayoría de estos menores no son refugiados ni están en desprotección. Son inmigrantes empujados por sus propias familias como así se aprecia en Ceuta, Melilla o Andalucía. Creo lo más sensato mejorar los mecanismos existentes, como el protocolo de 2014 o también el de las devoluciones.

Para todo ello que necesitamos financiación, fundamentalmente europea, pero asimismo nacional. Porque es verdad que en esa cadena de acogida, las comunidades autónomas y los ayuntamientos asumimos por la vía de hecho un muy considerable peso en la gestión migrante.

El pasado día 6 tuvo lugar la Conferencia Nacional sobre Inmigración a iniciativa de la ministra Magdalena Valerio. Era una convocatoria consultiva pero, más allá de resultados concretos, se puso de relieve la envergadura del fenómeno y la perentoria necesidad de consenso, de coordinación y de un enfoque global, nacional y europeo. Tuve la ocasión de representar a La Rioja y expresar desde la comunidad más pequeña de España, ante una tarea tan extraordinaria, nuestra disposición y lealtad a contribuir a un proceso ordenado de acogida. Hemos sido capaces de demostrarlo con la Mesa para el Refugiado. Gracias a todos sus integrantes, ACNUR ha elegido este modelo como buena práctica europea y, lo más importante: con la colaboración de Cruz Roja, 205 refugiados han convivido en La Rioja y muchos de ellos se han integrado laboral y socialmente. Está claro que no vamos a ser capaces de solventar la infinidad de problemas que se avecinan, pero seguramente, si hacemos bien lo que nos toca, contribuiremos a fortalecer y enriquecer nuestras sociedades.