Inmigración desigual Martes, 14 agosto 2018, 23:30

Los 87 pasajeros del Open Arms rescatados de aguas del Mediterráneo que hoy llegarán al Puerto de Algeciras no disfrutarán de un trato especial ni obtendrán un permiso excepcional de estancia en España, al contrario que los 629 inmigrantes y refugiados del Aquarius, a los que se les concedió en junio un permiso de entrada extraordinaria a España por motivos humanitarios de 45 días. Ni disfrutarán del permiso extraordinario de 30 días que obtuvieron los 60 migrantes que llegaron a Barcelona el 4 de julio tras ser rescatados por el propio Open Arms. Puesto que no hay explicación del porqué de tales diferencias, habrá que pensar que cuando se decidió la acogida de los primeros barcos en busca de puerto seguro tras ser rechazados por Italia, el Gobierno realizó una campaña de imagen. No había un cambio de política, ni siquiera una política, sino apenas un rapto filantrópico que se improvisó... hasta que la cruda realidad se ha impuesto. La gestión de la inmigración, en toda su complejidad, debería ser un problema europeo con unas normas únicas en toda la frontera.